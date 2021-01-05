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hurriyet.com.tr / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 05.01.2021 - 19:44 | Son Güncelleme:

Suudi Dışişleri duyurdu: Katar ve dört Arap ülkesi arasında ilişkiler normalleşti

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Suudi Dışişleri duyurdu: Katar ve dört Arap ülkesi arasında ilişkiler normalleşti
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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Katar ve dört Arap ülkesi arasındaki ilişkilerin tamamen normale döndüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan ile BAE, Mısır ve Bahreyn, bugün 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde Katar ile ilişkileri 3.5 yıl sonra normale döndüren anlaşmaya imza koydu.

Gelişmeyi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el-Suud, Mısır'ın da katılımcılar arasında yer aldığı Körfez ülkeleri toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Reuters'ın haberine göre; Suudi Bakan, diplomatik ilişkiler ve uçuşlar da dahil olmak üzere başkaca tüm ilişkilerin normale döndürülmesini sağlayan anlaşmanın uygulanmasının güvence altına alınması için siyasi irade ve iyi niyetin bulunduğunu aktardı.

Dünyanın dikkatle izlediği basın toplantısında Prens Faysal, "Bugün yaşanan şey şudur, tüm farklılık noktalarını içeren dosyanın kapatılması ve tam diplomatik ilişkilere dönülmesi" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Haziran 2017'de Katar'ı "teröre destek vermekle ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar gütmekle" suçlamıştı.

Bu dört ülke Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunmuş ve bunun reddedilmesinin ardından hem ambargo uygulamaya başlamış hem de diplomatik ilişkileri kesmişti.

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