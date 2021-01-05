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DHA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 22:49 | Son Güncelleme:

Dışişleri'nden 'Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi' sonuçlarına ilişkin açıklama

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Dışişleri'nden 'Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi' sonuçlarına ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, "Suudi Arabistan'ın Al- Ula şehrinde bugün gerçekleştirilen 41’inci Körfez İş birliği Konseyi Zirvesi sonucunda Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katarla diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir açıklamasını yaptı.

Bakanlık, 41’inci Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan’ın Al-Ula şehrinde bugün gerçekleştirilen 41’inci Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi sonucunda Körfez ihtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar’la diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir.

Zirve sonucunda KİK üyeleri ile Mısır tarafından imzalanan Al-Ula Bildirisi’nin ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ediyoruz.

Çeşitli vesilelerle vurguladığımız üzere Türkiye, Körfez İşbirliği Konseyi’nin birlik ve dayanışmasına önem atfetmektedir.

Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal işbirliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırdır."

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