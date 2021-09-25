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Son dakika: Somali'de kanlı intihar saldırısı! Yedi kişi hayatını kaybetti

#Somali#Mogadişu#Bombalı Araçla Saldırı
Son dakika: Somalide kanlı intihar saldırısı Yedi kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi öldü. Saldırının başkanlık sarayına yakın bir noktada gerçekleştiği bildiriliyor.

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Mogadişu'nun Ceelgaab bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Reuters'ta yer alan haberde saldırının düzenlendiği noktanın başkanlık sarayına yakın bir yer olduğu açıklandı.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Son dakika: Somalide kanlı intihar saldırısı Yedi kişi hayatını kaybetti

Somalide askeri karargah yakınlarında intihar saldırısı

Somali'de askeri karargah yakınlarında intihar saldırısı

Öte yandan askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğine ve Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'na oldukça uzak bir noktada meydana gelen saldırıda Türk varlığında herhangi bir zayiat meydana gelmedi.

Son dakika: Somalide kanlı intihar saldırısı Yedi kişi hayatını kaybetti

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'ın sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor.

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#Somali#Mogadişu#Bombalı Araçla Saldırı