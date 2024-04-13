Son dakika... Sidney'de bıçaklı saldırı! AVM tahliye ediliyor

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Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan bir AVM'de bıçaklı saldırı meydana geldi. Bir görgü tanığı ABC'ye ateş açıldığını söyledi.

NSW Polisi, birden fazla kişinin bıçaklandığı yönündeki ihbarların ardından yerel saat ile 16.00'dan hemen önce Westfield Bondi Kavşağı'na acil servislerin çağrıldığını söyledi.

Yapılan açıklamada birden fazla kişinin bıçaklandığı, AVM'de bulunanların tahliye edilmesiyle ilgili operasyonun devam ettiği bilgisine yer verildi.

NSW Ambulans sözcüsü, iki şüphelinin olduğunu söyledi. Birinin polis tarafından vurulduğu, diğerinin peşinde oldukları söylendi.

Guardian'da yer alan habere göre, saldırı nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.