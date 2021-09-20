Rusya'da üniversiteye ateş açıldı! Ölü ve yaralılar var...

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Pazartesi sabahı, Rusya'nın Sibirya Bölgesi'ndeki Perm kentindeki bir üniversiteye kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Saldırıda 8 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirlenirken bölgeden gelen görüntüler ülkede şok etkisi yarattı.

KENDİLERİNİ SINIFLARA KİLİTLEDİLER

Üniversite sözcülerinin yaptığı açıklamaya göre, üniversite öğrencileri ve çalışanları kendilerini odalara kilitledi ve kampüsü terk edebilecek olanların bunu yapmalarını istendi. Gelen görüntülerde öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini camdan atarak kurtulmaya çalıştığı görüldü.

Olaya şahit olan bir görgü tanığı, TASS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı" ifadelerini kullandı.





SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.