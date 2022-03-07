Son dakika... Rusya ve Ukrayna kriziyle ilgili flaş gelişme! Antalya'da 3'lü zirve 10 Mart'ta

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş ve bölgedeki etkisi hakkında konuşan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları ise şöyle oldu:

"Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta insani kriz ve can kayıpları maalesef artıyor. 1.7 milyon kişi ülkeyi terk etti, bir kısmı da ülkemize geliyor. Bu sabah itibariyle yaklaşık 12 bin vatandaşımızın Ukrayna'dan tahliye ettik.

Bugün de Kiev'den trenle Lviv, Odessa'dan da otobüslerle tahliyeler planlıyoruz. İnsani koridor açılmasına karar verildi fakat sahada farklı durumlar ortaya çıkıyor. Sumi'de 180, Herson'da 380 vatandaşımız, Mariupol'de de 50 vatandaşımız var.

Çatışma bölgeleri olduğu için hem Ukrayna hem de Rusya tarafı ile temas halindeyiz. Misyonlarını açık tutan nadir ülkelerden biriyiz."

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Gözden Kaçmasın Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna ve Rusyalı mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler Haberi görüntüle

ÖNCELİKLİ HEDEF ÇATIŞMALARIN DURMASI

"Bizim en öncelikli amacımız ise çatışmaların bir an önce durdurulması. Saldırıdan önce Rus ve Ukraynalı muhataplarımızı bir araya getirmek için çok çaba sarf ettik. Saldırı başladığından beri taraflarla Cumhurbaşkanımız 19, ben de yaklaşık 40 telefon görüşmesi gerçekleştirdim.

Lavrov ile 4 kez görüştüm. Mesaj yoluyla haberleşmelerimiz buna dahil değil."

10 MART'TA ANTALYA'DA 3'LÜ ZİRVE!

"Dün sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le telefon görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi. Lavrov, Antalya'daki görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Kuleba da toplantıya katılacağını bildirdi. Her iki bakan da bu toplantıda benim de olmamı istedi.

10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz."