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Son dakika: Rusya sınıra asker yığmaya devam ediyor... Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor!

#Ukrayna#Rusya#Dünya
Son dakika: Rusya sınıra asker yığmaya devam ediyor... Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

Dünyanın gözü bir kez daha Rusya - Ukrayna sınırında. Zira bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali yeniden konuşulur hale geldi. Rusya'nın sınıra yaptığı askeri yığınak artarken Ukrayna halka savaş eğitimi vermeye devam ediyor.

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Rusya bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam ederken Ukrayna olası bir işgale karşı teyakkuza geçmiş durumda.

Başta ABD olmak üzere ordusunu diğer ülkelerden gelen silahlar ile donatan Ukrayna halka askeri eğitim vermeye devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de verilen eğitimlere ait görüntüler yayınlandı. Görüntülerde farklı yaş gruplarından yüzlerce kişiye temel askeri eğitim verildiği görüldü.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Katılımcılar tecrübelerine göre 3 ana gruba ayrıldı.

Eğitimlere katılan kişilere olası bir savaş durumunda ilk yardım, silah kullanımı ve savunma taktikleri öğretildi.

Son istihbarat raporlarına göre, Rusya'nın sınırdaki askeri varlığı 100 binin üzerine çıkmış durumda.

Son dakika: Rusya sınıra asker yığmaya devam ediyor... Ukrayna sivilleri böyle eğitiyor

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2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlin askeri yığınağın bir işgal hazırlığı olduğunu kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve saha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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