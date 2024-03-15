Son dakika: Görüntüler geldi... Rusya seçimlerinde bir ilk... Sınırda tansiyon yüksek!

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Rusya'da devlet başkanını seçmek için düzenlenen 3 günlük maraton bugün başladı. 24 yıldır ülkeyi yöneten 71 yaşındaki Putin’in seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılırken sandığa olan rağbet, Ukrayna’daki savaş ve Putin’in izlediği siyasetin Rus halkı tarafından onaylanıp onaylanmadığını gösterecek.



Yarın ve pazar günü de devam edecek seçimde 112 milyon 309 bin kayıtlı seçmen oy kullanacak, sandıklar sabah 8'den akşam 8'e kadar açık kalacak. Rusya'nın uzak bölgelerinde yaşayan 29 bölgedeki seçmenler bu seçimde ilk kez çevrimiçi oy kullanabilecekler.

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Yurt dışında yaşayan 1,9 milyon Rus vatandaşı da büyükelçiliklerde, konsolosluklarda veya posta yoluyla oylarını kullanabilecek.

Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım, 2022’de işgal ettiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerine de sandık kurulacağı öğrenildi.



Seçimde mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dışında Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutski, Komünist Parti’nin adayı Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi adına ise Vladislav Davankov yarışacak.

Batı medyasında yer alan analizlerde her 3 adayın da Putin için gerçek bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

BU BİR İLK

Başkanlık seçimleri sürecinde tarihte ilk kez, Ruslar üç gün boyunca oy kullanacak. Bu format ilk olarak 2020'deki anayasa referandumunda, pandemi nedeni ile kamu sağlığını korumak için denenmişti.

Bağımsız gözlemciler ise bu yöntemi eleştiriyor ve oylama sürecinin şeffaflığını sağlamayı zorlaştırdığını söylüyor.



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3 günlük Genel Seçim öncesinde dün halka seslenerek tüm vatandaşları sandık başına çağıran Rus lider oyunu Ukrayna’nın Donbas bölgesinde kullanacağını açıkladı ve “Size karşı açık konuşayım: bugün seçime katılmak vatanseverliğin bir göstergesidir. Bunu, en zor koşullar altında Rusya ile birleşme referandumlarında oy kullanan ve şimdi de seçimlerini yapacak olan Donbas ve Novorossiya sakinleri çok iyi anlıyor." dedi.



Çoğunluğu Ruslardan oluşan Ukraynalı milis gruplar son bir haftadır Rusya'nın güneyinde yer alan Kursk ve Belgorod bölgelerine sızma girişiminde bulunuyor.

Özgür Rusya Lejyonu' adlı grup dün yaptığı açıklamada amaçlarının Rusya'da düzenlenecek olan seçimleri bozmak olduğunu açık bir şekilde belirtti ve Rus kentlerindeki sivillere tahliye çağrısında bulundu.

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Rus yetkililer saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü belirtirken Putin, saldırı dalgasının bu hafta sonu yapılacak seçimleri sekteye uğratma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi.



Öte yandan geçtiğimiz günlerde kaldığı cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, seçimlerde Putin’e yönelik protesto çağrısında bulundu. Rus seçmenden özellikle öğle vakti oy kullanmaya gitmesini isteyen Navalnaya ‘Putin’e karşı öğle vakti’ sloganıyla başlatılan eylemde Rus liderin aleyhinde ya da geçersiz oy kullanılmasını istedi.