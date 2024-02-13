Putin'in hamlesi dünyada son dakika... Rusya listeyi yayınladı: İşte aranan isimler

Haberin Devamı

Dünya Moskova'dan gelen haberi konuşuyor.

Ukrayna'daki savaşı devam ettiren ve NATO'yu adeta karşısına alan Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Rusya Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı açıklanmayan bir ceza davası nedeniyle aranan kişi ilan etti.

İçişleri bakanlığının aranan kişiler veri tabanı, 2021'den bu yana Estonya'yı yöneten Kallas'ı, suçlamaları belirtmeden "Ceza Kanunu uyarınca aranan kişi" olarak gösterdi.

Rusya'yı sık sık eleştiren Kallas, 2021'den beri Estonya'nın başbakanı... (Fotoğraf: AFP)

Kremlin, Rusya'nın aradığı Baltık liderlerini "düşmanca eylemlerle" suçluyor.

Listede Litvanya Kültür Bakanı Simonas Kairys, 2 Polonyalı yetkili ve Polonya Ulusal Hafıza Enstitüsü Müdürünün ye aldığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Kallas, Ukrayna'daki savaşın Rusya kazanmanın imkansız olduğunu anlayana kadar devam edeceği belirtmiş ve bir dizi uyarıda bulunmuştu.

Avusturyalı haber kuruluşu Der Standard'a Pazar günü yayınlanan röportajda Kallas, Rusya'nın uzun süreli bir çatışmaya hazırlandığını ve Batı'nın Kremlin tarafından kurulan "çeşitli tuzaklara" düşmemesi gerektiğini söyledi.

Başbakan ayrıca Rusya'dan korkmanın Kremlin'i daha da kışkırtacağını vurguladı.

Moskova ile gergin ilişkileri olan, şu anda AB ve NATO üyesi olan üç eski Sovyet cumhuriyeti olan Estonya, Letonya ve Litvanya, Rus azınlığa ev sahipliği yapıyor.

Kallas "Rusya'yı güç değil, zayıflık kışkırtıyor" dedi.

Savaşın başından bu yana Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD oldu, ancak ABD Senatosu'nun Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik finansman finansmanı tasarısını onaylamaması üzerine askeri yardım 6 Aralık itibarıyla donduruldu.

Geçen hafta Estonya, İsveç, Danimarka, İzlanda, Letonya ve Litvanya'dan temsilcilerden oluşan bir delegasyon, Ukrayna'ya verilen desteğin devamını desteklemek için ABD Kongresi'ni ziyaret etti, ancak o zamandan beri herhangi bir anlaşma yapılmadı ve yardım engellenmeye devam ediyor.