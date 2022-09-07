Son dakika… Rusya Devlet Başkanı Putin’den önemli açıklamalar: Ukrayna tahılının rotasını değiştirmeyi düşünmek zorundayız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada kritik açıklamalar yaptı.

Devam eden Ukrayna savaşı ve savaş kaynaklı ekonomik kriz hakkında konuşan Putin'in Ukrayna tahılı için sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Putin "Ukrayna tahılının rotasını değiştirmeyi düşünmek zorundayız." dedi.

'RUSYA'YI İZOLE EDEMEYECEKSİNİZ' MESAJI

"Hiç kimse Rusya'yı izole etmede başarılı olamayacak" diyen Rus lider, dolar, euro ve pounda olan güvenin azaldığını, bu paraların kullanımını da kendilerinin düşürdüğünü söyledi.

Batı'nın ekonomik, mali ve teknolojik saldırıları ile başa çıkmaya çalışan Rusya'da mali piyasanın dengelendiğinin altını çizen Putin belli sanayilerde ve bölgelerde hâlâ bir miktar sorun beklediklerini vurguladı.

Rusya'nın kendi ulusal çıkarlarını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Putin halkına Rus ekonomisini desteklemeye devam etmenin önemini aktardı.

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ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Gazprom ve Çin gaz için yüzde 50-50 ruble ve yuan çözümüne geçtiklerini anlatan Putin ülkesinin İran ve Orta Doğu pazarlarına girmek için çok fazla olasılıkları olacağının altını çizdi.

Rus lider 2022 sonunda Rusya'da enflasyonun yüzde 12 olabileceğini duyurdu.