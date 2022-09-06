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Rusya Ukrayna savaşında son durum: Kritik alışveriş ortaya çıktı… Rusya Kuzey Kore’den milyonlarcasını satın aldı!

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#RUSYA#KUZEY KORE#Ukrayna Savaşı
Rusya Ukrayna savaşında son durum: Kritik alışveriş ortaya çıktı… Rusya Kuzey Kore’den milyonlarcasını satın aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 10:12

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş uzadıkça iki taraf da artık yorulmaya ve elindeki kaynakları tüketmeye başladı. Ukrayna, silah ve mühimmat desteği için yüzünü batıya dönerken Rusya ise eski bir dostunun kapısını çaldı…

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm dünya tarafından izlendiği gibi İngiltere ve ABD istihbaratları tarafından da sıkı şekilde takip ediliyor. ABD istihbaratının elde ettiği son bilgilerse Rusya’nın sıkı müttefiki ve eski dostu Kuzey Kore ile tehlikeli bir ortaklığa giriştiğini gösteriyor.

ABD: RUSYA CİDDİ ARZ SIKINTISI ÇEKİYOR

ABD istihbaratının yeni bulgusuna göre, Rusya savunma bakanlığı, Ukrayna işgalini desteklemek için Kuzey Kore'den milyonlarca roket ve top mermisi satın alma sürecinde.

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Kritik alışveriş ortaya çıktı… Rusya Kuzey Kore’den milyonlarcasını satın aldı
ABD'li yetkililer bu anlaşmanın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken ciddi arz sıkıntısı çekmeye devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

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İsminin açıklanmaması kaydıyla görüş bildiren bir ABD'li yetkili, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelmesinin 'Rus ordusunun kısmen ihracat kontrolleri ve yaptırımlar nedeniyle Ukrayna'da ciddi arz sıkıntısı çekmeye devam ettiğini' gösterdiğini söyledi.

MİLYONLARCA ROKET VE TOP MERMİSİ

ABD istihbarat yetkilileri, Rusların gelecekte ek Kuzey Kore askeri teçhizatı satın almak isteyebileceklerine inanıyor. İstihbarat bulgusu ilk olarak New York Times tarafından yayınlandı.

Biden yönetimi de geçtiğimiz günlerde Rus ordusunun Ukrayna'daki savaş alanında kullanılmak üzere İran yapımı insansız hava araçlarını ağustos ayında teslim aldığını doğrulamıştı.

Beyaz Saray geçen hafta, Rusya'nın yüzlerce İran insansız hava aracı (İHA) edinme planının bir parçası olduğunu söylediği planın parçası olarak satın alınan Mohajer-6 ve Shahed serisi dronlarda teknik sorunlar olduğunu da iddia etmişti.

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Kritik alışveriş ortaya çıktı… Rusya Kuzey Kore’den milyonlarcasını satın aldı
SAFLARI SIKLAŞTIRDILAR

Kuzey Kore, Avrupa ve Batı ne kadar geri çekildiyse o kadar Rusya ile ilişkilerini sıkılaştırmaya çalıştı. Rejim, Ukrayna krizinden ABD'yi sorumlu tuttu ve batının ‘hegemonik politikasının’ Rusya'nın kendisini korumak için Ukrayna'daki askeri eylemini haklı çıkardığını iddia etti.

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Kuzey Koreliler, ülkenin doğusundaki Rus işgali altındaki bölgelerin yeniden inşasına yardımcı olmak için inşaat işçileri göndermeye ilgi duyduklarını da ima ettiler.

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Kritik alışveriş ortaya çıktı… Rusya Kuzey Kore’den milyonlarcasını satın aldı
YENİDEN İNŞA İÇİN İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

Kuzey Kore'nin Moskova büyükelçisi geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki iki Rusya destekli ayrılıkçı bölgeden elçilerle bir araya geldi ve ülkesinin pandemiden kaynaklı sınır kontrollerini gevşetmesine atıfta bulunarak ‘iş göçü alanında’ iş birliği konusunda iyimserliğini dile getirdi.

Kuzey Kore temmuz ayında Rusya ve Suriye dışında Luhansk ve Donetsk'te kendi kendini ilan eden cumhuriyetleri tanıyan tek ülke oldu ve Ukrayna'daki çatışma konusunda Rusya ile daha ileri bir ittifak kurdu.

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