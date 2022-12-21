Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin meydan okudu! İşte merakla beklenen konuşma...

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Kremlin bu sabah Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya Savunma Bakanlığı'nda önemli açıklamalar yapacağını duyurmuştu. Putin'in merakla beklenen açıklaması az önce geldi.Rus lider konuşmasında Ukrayna'ya da NATO'ya da meydan okudu.



"TÜM GÖREVLER YERİNE GETİRİLECEK"



Putin askeri yetkililere hitaben yaptığı konuşmada , hükümetin ordunun yanında olacağına dair önemli mesajlar verdi ve "NATO tüm potansiyeli Rusya'ya karşı kullanılıyor. Rusya askeri kapasitesini artırarak üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek." diye konuştu.



DİKKAT ÇEKEN NÜKLEER MESAJI

Savaşa hazır olma durumunun artırılması gerektiğinin altını çizen Putin, "Orduyu modern silahlarla donatacağız. Suriye'de elde ettiğimiz deneyimleri kullanılacak. NATO'yu en iyi şekilde analiz edeceğiz. SARMAT II füzeleri çok yakında savaş için konuşlandırılacak. Nükleer kuvvetlerin savaşa hazır olma durumunu geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.



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Kısmi seferberliğin belirli sorunları ortaya çıkardığını belirten Rus lider, "Eğitilen 150 bin yedek asker durum için yeterli. Finansal konularda herhangi bir sıkıntımız yok. Silahlı kuvvetlere istedikleri kadar destek verilecek." ifadelerine yer verdi.



ŞOYGU: UKRAYNA'NIN ASKERİ POTANSİYELİ YOK OLUYOR



Putin'den sonra söz alan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya güçlerinin aktif olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini yok ettiğini söyleyerek Batı'yı Ukrayna'daki çatışmayı sürdürmeye çalışmakla suçladı.

Silahlı kuvvetlere 300 bin yedek asker katan son seferberlik hamlesinin ülke ve ordu için ciddi bir sınav olduğunu, ancak Rusya'nın muharebe kabiliyetini artırdığını altını çizen Şoygu, ülkesinin Ukrayna'daki halkı soykırım ve terörden kurtarmak için savaş açtığını öne sürdü.