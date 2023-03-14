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Son dakika... Rusya açıkladı: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Tahıl Koridoru#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 11:08

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay uzatıldığını açıkladı.

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TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

ANLAŞMA EN SON 120 GÜN SÜREYLE UZATILMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması üçüncü kez uzatılmış olacak.

Anlaşma en son geçtiğimiz sene kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı.

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