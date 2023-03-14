Son dakika... Rusya açıkladı: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı

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TASS haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.



ANLAŞMA EN SON 120 GÜN SÜREYLE UZATILMIŞTI

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında geçtiğimiz sene temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması üçüncü kez uzatılmış olacak.

Anlaşma en son geçtiğimiz sene kasım ayında 120 gün süreyle uzatılmıştı.