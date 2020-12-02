Son dakika... Rus aşısının ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı belli oldu

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 2021 başından itibaren diğer ülkelerde de satışa sunulacak olan Sputnik V aşısının diğer ülkelerde geliştirilen benzer aşılara göre çok daha ucuz olacağını belirtti.

Rus yayın kuruluşu Sputnik'in Türkçe masasının haberine göre; Dmitriyev, Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşının fiyatı için "Doz başına 10 dolar" açıklamasını yaptı.

TÜM ÜLKELERE AYNI FİYAT

Aşıyı, tüm dünyanın erişebileceği hale getirmeye odaklandıklarını dile getiren RDIF Başkanı, aşının tüm ülkelerde aynı fiyattan satışa sunulacağını kaydetti.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 40’tan fazla ülkenin Sputnik V için başvuruda bulunduğunu söyleyen Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1.2 milyar doz için sipariş aldık. Hindistan, Çin, Güney Kore, Arjantin ve diğer ülkelerdeki ortaklarımızla birlikte üretimi üzerinde çalışacağız. Ayrıca ilgi duyan tüm ülkelerle işbirliği kuruyor, teknolojimizi paylaşmak istiyoruz”.

Bu konuda politikayı unutmaları ve sorun üzerinde ortaklaşa çalışmaları gerektiğini belirten Dmitriyev, “Hiçbir aşı küresel sorunu çözemez. Bir dizi aşıya ihtiyacımız var, farklı aşılar birlikte çalışmalı” diye ekledi.