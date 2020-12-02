Son dakika haberi: Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı İngiltere'de onaylandı!
Koronavirüs salgınını sonlandıracak aşı çalışmalarıyla ilgili sevindiren son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyayı umutlandıran son dakika haberi ise az önce haber ajanslarına düştü. İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı. Böylece aşı çalışmalarında sona ne kadar yaklaşıldığı da bir kez daha tescillenmiş oldu. Aşıyla ilgili bu flaş gelişme hakkında Pfizer CEO'su Albert Bourla'dan da ilk açıklamalar geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Son dakika haberi.. Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken salgını bitirecek aşılardan da art arda iyi haberler gelmeye devam ediyor.
İngiltere, koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onayladı.
2
Abone Ol
Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford ve Rusya'nın aşısı Sputnik V'ten gelen etkinlik oranı ve aşıların güvenirliğiyle ilgili sevindirici haberler geçtiğimiz haftalarda gelmiş ve dünyaya rahat bir soluk aldırmıştı.
3
Abone Ol
İngiltere, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi. Böylece İngiltere, geliştirilen bir Kovid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu.
4
Abone Ol
Pfizer CEO'su Albert Bourla da bu sevindirici gelişmeyle ilgili ilk açıklamayı haber ajansı AP'ye yaptı. Albert Bourla İngiltere'nin aşı kararını 'Tarihi bir an' olarak değerlendirdi.
5
Abone Ol
BioNTech CEO'su Uğur Şahin de geliştirdikleri aşı için 'Olağanüstü bir koruma oranı, bu aşıyla pandemiyi durdurup durduramayacağımızı sorarsanız buna cevabım evet, çünkü semptomlu enfeksiyonlardan bile korunma sağlaması büyük bir etki yaratacaktır' demişti.
6
Abone Ol
BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden emin olduğunu açıklamıştı.
7
Abone Ol
İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.
8
Abone Ol
İngiltere bu aşıdan 40 milyon doz sipariş vermişti ve 10 milyon dozun yıl sonuna dek hazır olması bekleniyor.
9
Abone Ol
Bu arada Avrupa'daki denetleyici kuruluşun ise Aralık sonuna kadar bir karara varılamayabileceğini açıkladığı, bunun da Avrupa genelindeki aşılama programlarının 2021'den önce başlayamaması anlamına geldiği belirtiliyor.
10
Abone Ol
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise Pfizer aşısının son denemelerine ait verileri daha yeni incelemeye başladı. EMA dün Pfizer ve benzer bir aşı üreten ABD'li şirket Moderna'nın nihai verilerini aldığını duyurmuştu.
11
Abone Ol
EMA, kararını en geç 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü toplantıda vereceğini açıkladı.
12
Abone Ol
ABD'de ise Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer/BioNTech aşısını inceliyor ve kararın 10 Aralık'ta alınması bekleniyor.
13
Abone Ol
İngiltere'de kitlesel aşılama planlarının da ileri aşamada olduğu kaydediliyor. Ancak aşının -70 derece tutulmasının gerekmesi nedeniyle lojistiğin zorlu olacağı kaydediliyor. Aşı, normal buzdolaplarında sadece beş gün kalabiliyor.
14
Abone Ol
Aşının üretildiği Belçika'dan getirilmesinin ardından, MHRA ve Kamu Sağlığı Kurumu'nun aşıları kalite testinden geçireceği ve nakliye koşullarının karşılanıp karşılanmadığına bakacağı ifade ediliyor. Daha sonra da, aşıların ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılması için hastanelere gönderilmesi planlanıyor. Aşının gelişiyle, ilk dozların yapılması arasında dört ila altı gün geçebileceği kaydediliyor.
15
Abone Ol
Daily Telegraph gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan özel haberinde de, ülke genelinde 10 büyük merkezin, 15 gün içinde aşı merkezine dönüştürülmesi için, İngiltere Ordusu'ndan yardım istendiği duyuruldu.
16
Abone Ol
Her büyük kentteki, büyük merkezlere ek olarak 1000 kadar daha küçük noktanın da belirleneceği, aile doktorlarının, eczanelerin, küçük sağlık kliniklerinin, dönüştürülmüş spor merkezleri ve çeşitli binaların da aşılamada kullanılacağı kaydediliyor.
17
Abone Ol
Dünyanın umut bağladığı Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayının fiyatı da geçtiğimiz günlerde belli olmuştu.
18
Abone Ol
AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.
19
Abone Ol
Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanıma izin verilmesini istemişti.
20
Abone Ol
Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydına sahip olmasının, acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıklamıştı.
21
Abone Ol
Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.
22
Abone Ol
Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği ve FDA'nın gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.
23
Abone Ol
Pfizer, 2020'de aşıdan 50 milyon, 2021'in sonuna kadar da 1,3 milyar doz üretilmesini planlıyor.
24
Abone Ol
Öte yandan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da ülkedeki koronavirüs aşı planı hakkında bilgiler verdi.
25
Abone Ol
İngiltere'de Pfizer/BioNTech aşısının yaygın uygulamasına gelecek haftanın başında başlanacağı açıklanan bilgiler arasında.