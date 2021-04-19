Son dakika: Rus aşısının etkinlik oranı %97.6 olarak açıklandı!

Dünyanın resmi onay alan ilk Kovid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısının etkinlik oranı açıklandı. Açıklanan oranın aşılama başladıktan sonra yapılan 3 milyon 800 bin doz aşıdan alınan verilerle elde edildiği bildirildi.

Açıklama Sputnik V aşısını geliştiren ekibin başında yer alan isimlerden Denis Logunov tarafından yapıldı. açıklanan veriler laboratuvar sonuçlarına değil 'gerçek hayat' verilerine yani aşının uygulandığı 4 milyona yakın kişiden alınan veriler dayanıyor

Açıklanan bu oran dünyanın önde gelen tıp yayını Lancet'in bu yılın başında açıkladığı geniş kapsamlı deneylerin sonucunda elde edilen %91.62lık orandan bile yüksek.

Moskova'da bulunan Gamaleya Enstitüsü hem aşıyı geliştiren hem de etkinliğin gerçek hayattaki oranını tespit eden ve açıklayan kurum oldu.

Rusya'nın Kovid-19 aşısı 'Sputnik V'nin kullanımı geçen hafta Hindistan'da onaylanmış, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Üst Yöneticisi Kirill Dmitriev, "Hindistan'daki (Sputnik V aşısının) aylık üretim hacminin yaz aylarında 50 milyonu aşmasını bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

ALMANYA DA İSTİYOR

Almanya’da aşı kıtlığı nedeniyle politikacılar, şimdiye kadar onay verilen BionTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Moderna aşılarının yanı sıra Sputnik V adlı Rus aşısının da acilen tedarik edilmesini istiyor.

Konuyla ilgili konuşan Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder (CSU), “Sputnik aşısının onayı hakkında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde karar verilmesi gerekiyor. Bilim insanları Sputnik aşısının çok güvenilir olduğunu söylüyor. Eğer AB içinde sorun çıkarsa Almanya olarak başımızın çaresine bakmalıyız” demiş, “Önceki deneyimlerimizden ders çıkararak, tedarik için hazırlığımızı iyi yapmalıyız, koronaya karşı zafer sadece aşıyla olur” ifadelerine yer vermişti.

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