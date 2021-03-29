MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriPutin'in pandemi planı! Tüm dünyaya aşı sağlayabilir
GeriDünya Putin'in pandemi planı! Tüm dünyaya aşı sağlayabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 29.03.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Putin'in pandemi planı! Tüm dünyaya aşı sağlayabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Putin'in pandemi planı! Tüm dünyaya aşı sağlayabilir

Rusya, Sputnik V aşısının üretimi için Çin ile de anlaştı. Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, "Rusya tüm dünyaya Sputnik V aşısı sağlayabilir" dedi.

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Virüse karşı pek çok ülke aşı geliştirmeyi başardı. O ülkelerden birisi olan Rusya ise oldukça ilginç bir yöntem izliyor.

Geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer ülkelerde üretilmesi için anlaşmalara imza atan Rusya'nın don durağı Çin oldu.

Sputnik V’ye acil onay istediler: Başımızın çaresine bakmalıyız
Sputnik V’ye acil onay istediler: Başımızın çaresine bakmalıyız!

İki ülke arasında yapılan anlaşmada Sputnik V'nin 60 milyon dozunun Çin'de üretilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya'nın bu politikasını teyit eden bir açıklama yaptı.

Ülke basınına konuşan Gintsburg, "Rusya tüm dünyaya Sputnik V aşısı sağlayabilir" dedi.

Son dakika: Rusya üçüncü koronavirüs aşısını tescilledi
Son dakika: Rusya üçüncü koronavirüs aşısını tescilledi!

Dünyadaki tüm şirketlerin tam kapasite ile aşı üretmesi halinde dahi global ihtiyacın sadece yüzde 15'ini sağlayabileceğinin altını çizen Gintsburg, şu ifadeleri kullandı;

Tüm dünya şirketleri sadece aşı üretecek olsa bile bir yılda ancak ihtiyacın yüzde 15’i sağlanabilir

"Bu klinik bir gerçek. Bu yüzden ülkenin tüm kapasitesinin kullanılması gerekiyor. Biz de bunu kavradıktan sonra el ele verdik ve birlikte çalışmaya başladık”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi