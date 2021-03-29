Putin'in pandemi planı! Tüm dünyaya aşı sağlayabilir

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs pandemisi gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Virüse karşı pek çok ülke aşı geliştirmeyi başardı. O ülkelerden birisi olan Rusya ise oldukça ilginç bir yöntem izliyor.

Geliştirdiği Sputnik V aşısının diğer ülkelerde üretilmesi için anlaşmalara imza atan Rusya'nın don durağı Çin oldu.

İki ülke arasında yapılan anlaşmada Sputnik V'nin 60 milyon dozunun Çin'de üretilmesinin önü açıldı.

Öte yandan Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rusya'nın bu politikasını teyit eden bir açıklama yaptı.

Ülke basınına konuşan Gintsburg, "Rusya tüm dünyaya Sputnik V aşısı sağlayabilir" dedi.

Dünyadaki tüm şirketlerin tam kapasite ile aşı üretmesi halinde dahi global ihtiyacın sadece yüzde 15'ini sağlayabileceğinin altını çizen Gintsburg, şu ifadeleri kullandı;

Tüm dünya şirketleri sadece aşı üretecek olsa bile bir yılda ancak ihtiyacın yüzde 15’i sağlanabilir

"Bu klinik bir gerçek. Bu yüzden ülkenin tüm kapasitesinin kullanılması gerekiyor. Biz de bunu kavradıktan sonra el ele verdik ve birlikte çalışmaya başladık”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara