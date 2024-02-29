Son dakika... Putin açık açık tehdit etti! Rus liderden 'nükleer' gözdağı: Vurabileceğimizi anlamaları gerekiyor

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Dünya Putin'in halka seslendiği Ulusun Durumu konuşmasını canlı takip etti.

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin "geleneksel değerlerin kalesi" olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini ve bu tercihin Batı da dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından paylaşıldığını söyledi.

Egemen, güçlü bir Rusya olmadan güçlü bir dünya düzeninin mümkün olmayacağının altını çizen Rus lider Batı'ya da gözdağı verdi.

BATI'YA NET MESAJ: VURABİLECEĞİMİZİ ANLAMALARI GEREKİYOR

Putin, Batı'nın Rusya'yı yeni bir silahlanma yarışına sürüklemeye çalıştığını belirtti ve 'Onların da, kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamaları gerekiyor' dedi.

Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından sonra Rusya'nın batıdaki askeri bölgesini güçlendirmesi gerekeceğini söyledi

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Putin ayrıca Batılı söylemin "nükleer silah kullanımıyla çatışma ve bunun sonucunda medeniyetin yok edilmesi" tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Rus lider, Rusya'yı işgal etmeye çalışan herkesin İkinci Dünya Savaşı'ndan daha sert sonuçlarla karşılaşacağını, çünkü ülkenin artık düşman topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahip olduğunun da altını çizdi.

ABD İLE DİYALOĞA ŞARTLI ONAY

Putin, Moskova'nın stratejik istikrar konusunda ABD ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi ancak Rusya'yı müzakereye zorlama yönündeki her türlü girişimi reddetti.

Putin, Rusya'nın silahlarının Batı ülkelerindeki hedefleri vurabileceği konusunda uyardı: Rus lider dünyanın canlı takip ettiği konuşmasında 'Nihayetinde bizim de silahlarımız olduğunu anlamalılar - ve bunu biliyorlar, az önce söyledim - aynı zamanda kendi topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız da var' dedi.

Ayrıca Rusya'nın ulusal güvenlik sorunlarından ayrı olarak ABD ile stratejik istikrar konusunda müzakere yapılması olasılığını da reddetti.

Putin, Rusya'nın Arap ülkeleri ve Latin Amerika ülkeleriyle bağlarını güçlendirmesinin önemli olduğuna inandığını söyledi.

Rusya lideri ayrıca Rusya'nın "yakın gelecekte dünyanın en büyük dört ekonomisinden biri" olacağından emin olduğunu da belirtti.

Putin, "Rus ekonomisinin büyümesi, nüfusun gelirindeki artışa dönüştürülmeli" diye ekledi.