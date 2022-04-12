Son dakika...Putin: Birliklerimiz cesurca hareket ediyor, hedefimize ulaşacağız!

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Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin devam ettiği ve dünyanın dört gözle 'barış haberi' beklediği bölgeden tansiyonu yükselten bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın 48. gününde yaptığı açıklamada 'devam' mesajı verdi.



'BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOKTU'

Rusya'nın Uzak Doğusundaki Vostochny Uzay Üssü'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Putin "Ukrayna'da askeri operasyon ile Rusya'yı koruyoruz, başka seçeneğimiz yoktu" sözlerini sarf etti.



OPERASYON BAŞARIYA ULAŞANA DEK SÜRECEK



Ukrayna'daki Rus güçlerinin cesur ve verimli hareket ettiğini ve en modern silahları kullandığını belirten Rus lider "Askeri operasyonlarımız başarıya ulaşana dek sürecek. Operasyonda hedeflerimize ulaşacağımız konusunda şüphemiz yok" açıklamasında bulundu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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Putin konuşmasında "Ukrayna’da çatışma kaçınılmaz. Donbass’taki ‘soykırımı’ artık tolere edemeyiz." ifadelerine de yer verdi.

Yaptırımlara da değinen Rus lider "Rusya kendini dünyanın geri kalanından izole etmeyecek." dedi.

UKRAYNA: RUSYA 19 BİN 600 ASKERİNİ KAYBETTİ

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-12 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusunda 19 bin 600 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 732 tank, bin 946 zırhlı araç, 349 topçu sistemi, 111 çoklu roketatar sistemi, 63 hava savunma sistemi, 157 uçak ve 140 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 124 insansız hava aracı ve bin 406 aracını da kaybettiği aktarıldı.



YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA



Dün Dışişleri Konseyi Toplantısı’nın ardından konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB tarafından Rus petrol ve doğal gazına ilişkin yeni yaptırımların sinyalini vererek, "Yaptırımlar konusunda tabumuz yok, buna Rus petrol ve gazı da dahil’’ demişti.