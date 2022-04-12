Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

13 yıldır Putin'in yanındaydı... FSB'in kritik ismi Sergei Beseda hapse atıldı!

#Sergeibeseda#Putin#Ukrayna
13 yıldır Putinin yanındaydı... FSBin kritik ismi Sergei Beseda hapse atıldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) dış istihbarat birimi başkanı Sergei Beseda'nın Moskova'nın yüksek güvenlikli Lefortovo hapishanesine gönderildiği iddia edildi. 13 yıldır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok yakın bir noktada görev yapan Beseda, 'vatana ihanet' suçlaması ile karşı kaşıya...

Haberin Devamı

24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası hayal ettiğinden çok farklı bir tablo ile karşılaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öfkesi günlerdir gazete manşetlerinde yer alıyor.

Savaş süresince 9 komutanın dahil olduğu ağır kayıplar veren ve gizli askeri planları ABD ve İngiltere istihbaratı tarafından ele geçirilen Putin'in yakın çevresine bir cadı avı başlattığı ve herkesi göz hapsine aldığı öğrenilmişti.

Gözden Kaçmasın

Bilanço giderek ağırlaşıyor Putin 9. komutanını da kaybetti...Bilanço giderek ağırlaşıyor! Putin 9. komutanını da kaybetti...Haberi görüntüle

İSTİHBARATIN KRİTİK İSMİ HAPSE ATILDI

Rusya'dan gelen son haberlere göre Rus lider aradığı suçluyu sonunda buldu. The Telegraph Gazetesi, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) dış istihbarat birimi başkanı Sergei Beseda'nın Moskova'nın yüksek güvenlikli Lefortovo hapishanesine gönderildiği öne sürdü.

Gözden Kaçmasın

Rusyada derin çatlak Putin hedef tahtasına koydu, ev hapsine alındılarRusya'da derin çatlak! Putin hedef tahtasına koydu, ev hapsine alındılarHaberi görüntüle

'VATANA İHANET' SUÇLAMASI

Haberin Devamı

Putin Mart ayının ortalarında, Ukrayna'ya başlattığı savaşta başarısız istihbarat ve zayıf strateji nedeniyle hüsrana uğradığını düşünerek 8 generali görevden almış ve FSB dış istihbarat birimi başkanı Beseda ve yardımcısını da ev hapsine almıştı.

Kendine yöneltilen suçlamalar tam olarak bilinmemekle beraber Besada ilk ev hapsine alındığı sıralarda zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti ancak hapis kararı sonrası 'vatana ihanet' suçlamaları ön plana çıktı.

BİR NUMARALI GÖREVİ UKRAYNA'YDI

Savaştaki başarısızlık yüzünden hedefe konan ve hapse atılan Beseda, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Beşinci Servisi'nin başındaydı. 1998 yılında Putin tarafından kurulan Beşinci Servis'in Rus işgalini desteklemek için ülkede siyasi bir taban oluşturması ve Kremlin'e Ukrayna hakkında istihbarat sağlaması gerekiyordu.

Gözden Kaçmasın

Askeri planlar sızdı, Putin küplere bindi Rusyada cadı avı başladı...Askeri planlar sızdı, Putin küplere bindi! Rusya'da cadı avı başladı...Haberi görüntüle

FSB esasen bir iç güvenlik kurumu olmasına rağmen, Beseda'nın başında olduğu departman, özellikle komşu ülkelerde Rus yanlısı politikalar ve etkileyiciler ağlar oluşturarak, dış operasyonlar yürütür. Tam da bu noktada Beseda, Putin'in Kiev'deki siyasi durumla ilgili ana kaynaklarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Son istihbarat raporları servisin Ukrayna'daki gerçek durumu aktarmaması nedeniyle Putin'in gazabına uğradığını iddia ediyor.

Haberin Devamı

13 YILDIR GÖREVDEYDİ

Beşinci Servis, 2014 Ukrayna devriminin ardından bir görevden alma dalgasıyla karşı karşıya kalmış ancak Beseda bu krizde görevde kalmayı başarmıştı. 13 yıldır kritik bir noktada varlığını sürdüren Beseda'nın Putin'in çevresiyle yakın bağları olduğuna inanılıyor.

13 yıldır Putinin yanındaydı... FSBin kritik ismi Sergei Beseda hapse atıldı


AYNI BİRİMDEN 150 KİŞİ DAHA...

Sergei Beseda'nın hapse gönderilmesi Rusya tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı. İstihbarat grubu Bellingcat'in önde gelen Rusya müfettişi Christo Grozev, Beseda'nın departmanından yaklaşık 150 kişinin daha işten kovulduğunu ya da hapse atıldığını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Putine darbe en yakınındaki kurumdan gelebilir İhtimal her geçen gün artıyor...Putin'e darbe en yakınındaki kurumdan gelebilir! İhtimal her geçen gün artıyor...Haberi görüntüle

DARBE İDDİALARI AYYUKA ÇIKMIŞTI

Haberin Devamı

Son dönemdeki istihbarat raporları ve medyada çıkan haberler Putin'in Ukrayna işgalinin başarısızlığı nedeniyle hedefe koyduğu Federal Güvenlik Servisi'nin darbe yapma ihtimalinin her geçen gün arttığını iddia etmişti. Kritik ismin hapse atılmasında bu iddiaların da ön plana çıktığı düşünülüyor. 

Gözden Kaçmasın

Ve korkulan oldu... Ukraynadan flaş kimyasal silah açıklamasıVe korkulan oldu... Ukrayna'dan flaş kimyasal silah açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sergeibeseda#Putin#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga

BAKMADAN GEÇME!

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme
Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga