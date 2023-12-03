Son dakika haberi... Pentagon duyurdu! Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi vuruldu.

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Kızıldeniz’de ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerine ve çok sayıda ticari gemiye Kızıldeniz’de saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "USS Carney ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili haberlerin farkındayız ve elimize ulaştıkça bilgi vereceğiz" ifadeleri kullanılarak, saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Bahamalar bandıralı adı açıklanmayan bir ticari geminin Yemen'in batı kıyısı açıklarında seyrederken "bir roket tarafından vurulduğunu" bildirerek, "Gemi korsanlık/füze saldırısıyla ilgili yardım çağrıları yapıyordu" ifadelerini kullandı. Ambrey, saldırı bölgesinin civarındaki uluslararası bir donanma birliğinin geminin bulunduğu yere doğru ilerlediğini kaydetti.

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Deniz güvenlik kaynakları ise, bir kuru yük gemisine Kızıldeniz'de seyrederken en az iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İngiltere Kraliyet Donanması tarafından yönetilen İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), daha önce Kızıldeniz'de şüpheli bir insansız hava aracı saldırısı ve patlamalar olduğunu bildirmiş ancak detay vermemişti.

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Yemen’deki Husiler, daha önce birçok defa Kızıldeniz'de İsrail’e ait gemileri hedef almıştı.

SALDIRIYI HUSİLER ÜSTLENDİ

Yemen’deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz’de ticari gemilere düzenlenen saldırıları üstlendi. Husiler tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan Babülmendep Boğazı’nda İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen iki ticari gemiye saldırı düzenlendiği duyurularak, ilk geminin füzeyle, ikinci geminin insansız hava aracıyla hedef alındığı aktarıldı. Husiler, gemilerin İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar nedeniyle hedef alındığını açıkladı.

Adı açıklanmaya ABD’li üst düzey yetkililer, gemilerin adlarının Unity Explorer ve Number Nine olduğunu belirterek, iki geminin Husilerden gelen uyarıları reddetmelerinin ardından saldırıya uğradığını söyledi. Yetkililer, saldırıların Yemen'in başkenti Sanaa’dan sabah saatlerinde başladığını ve yaklaşık beş saat sürdüğünü aktararak, USS Carney'nin en az bir insansız hava aracını imha ettiğini belirtti.