Son dakika: Paris'te çok büyük bir patlama sesi duyuldu!

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Paris'te çok büyük bir patlama sesi duyuldu.

Patlama sesinin Paris'in her yerinden ve çevre mahallelerinden de duyulduğu belirtildi.

Görgü tanıkları binaların sallandığını ve sesin tüm Paris'ten duyulduğunu açıkladı.

Şehirde yangın ya da duman görülmediği de gelen bilgiler arasında.

Paris polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre patlama sesinin ses hızını aşan bir savaş uçağından kaynaklandığı belirtildi.