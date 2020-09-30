MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Paris'te çok büyük bir patlama sesi duyuldu!
GeriDünya Son dakika: Paris'te çok büyük bir patlama sesi duyuldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 30.09.2020 - 13:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Paris'te çok büyük bir patlama sesi duyuldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Paris'te çok büyük bir patlama sesi duyuldu!
Abone Olgoogle-news

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Paris'te çok büyük bir patlama sesi duyuldu.

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği habere göre Paris'te çok büyük bir patlama sesi duyuldu.

Patlama sesinin Paris'in her yerinden ve çevre mahallelerinden de duyulduğu belirtildi. 

Görgü tanıkları binaların sallandığını ve sesin tüm Paris'ten duyulduğunu açıkladı. 

Şehirde yangın ya da duman görülmediği de gelen bilgiler arasında. 

Paris polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre patlama sesinin ses hızını aşan bir savaş uçağından kaynaklandığı belirtildi. 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle