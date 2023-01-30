Son dakika... Pakistan'da camiye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

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Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Peşaver kentindeki bir camide patlama meydana geldi.

Polis patlamanın tam namaz saatine denk geldiğini, binanın bir kısmının çöktüğünü belirtti.

Patlama nedeniyle en az 17 kişinin öldüğü açıklandı. Aralarında durumu kritik olan yaralıların da bulunduğu onlarca kişinin hastaneye kaldırıldığı da gelen bilgiler arasında.



Hastaneden yapılan açıklamada yaralılardan 10-15'inin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yaralılar arasında çocuklarında olduğu öğrenildi.



BAŞKENT İSLAMABAD’DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI



İslamabad Polisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Peşaver’deki patlamanın ardından kente giriş ve çıkış noktalarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Keskin nişancılar önemli liman ve binalara konuşlandırıldı. İslamabad Başkent Polisi, termal görüntüleme özelliği ile donatılmıştır. Seyahat ederken kimlik belgelerinizi yanınızda taşıyın. Polis kontrolleri sırasında iş birliği yapın” denildi.



İMRAN HAN: SALDIRIYI KINIYORUZ



Pakistan eski Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı. Han, “Peşaver Camii'nde namaz sırasında polis hatlarına düzenlenen terörist intihar saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dualarım ve taziyelerim kurbanların ailelerine gidiyor. Artan terörizm tehdidiyle mücadele etmek için istihbarat kaynaklarımızı geliştirmemiz ve polis güçlerimizi uygun şekilde donatmamız zorunludur” dedi.