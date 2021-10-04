Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar açıklandı

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Nobel Komitesi Nobel Tıp Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül bu yıl David Julius ve Ardem Patapoutian'nın oldu.

Nobel Tıp Ödülü, "sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşifleri" dolayısıyla David Julius and Ardem Patapoutian'a verildi.

Nobel Tıp Ödülü için mRNA aşısı geliştirerek koronavirüs salgınında milyonlarca kişinin hayatının kurtulmasını sağlayan BionTech aşılarının yaratıcı ekibinden Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin isimleri de geçiyordu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan konu hakkında CNN Türk'e değerlendirmelerde bulundu:

"Nobel Ödülleri biraz bizim algıladığımızın dışında bir ödül ve farklı kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor. Uzun yıllardır özellikle tıp kategorisindeki ödüller biyoloji alanındaki çalışmalara veriliyor. Örneğin geçen yıl koronavirüs salgının ortasında çok bambaşka bir konudaki çalışmaya ödül verildiğini gördük.

Uğur Şahin, Özlem Türeci ve Katalin Karikó yaptıkları çığır açan çalışmalarla şimdiye dek sayısız ödülün sahibi olmayı başardılar."