Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar açıklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Üç ihtimal var...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Üç ihtimal var...#Ferdikadıoğlu
Rum Kesiminin provokasyonuna sert yanıt Gemiye müdahale edildiRum Kesimi'nin provokasyonuna sert yanıt! Gemiye müdahale edildi#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
İngiltere bu haberle sarsıldı... Tek kelimeyle korkunç Tecavüz ile suçladılarİngiltere bu haberle sarsıldı... Tek kelimeyle korkunç! Tecavüz ile suçladılar#İngiltere
Sahte siteyle büyük vurgun Tuzağa düşen öğretim görevlisi anlattıSahte siteyle büyük vurgun! Tuzağa düşen öğretim görevlisi anlattı#İstanbul
Bu kadarına da pes... Tüm kentin elektriğini keseceklerBu kadarına da pes... Tüm kentin elektriğini kesecekler! #Taliban
Bingölde şehit eşinden yürek burkan sözler:Bingöl'de şehit eşinden yürek burkan sözler:#Bingöl
Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordumCharlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum#Charlotte Gainsbourg
Böylesi görülmedi... Parkta dolaşırken tesadüfen bulduBöylesi görülmedi... Parkta dolaşırken tesadüfen buldu#Elmas
Yeleği çıkarıp üzerine fırlattıYeleği çıkarıp üzerine fırlattı!#Fenerbahçe
Bartu ve Merve Küçükçağlayanın bebek sevinciBartu ve Merve Küçükçağlayan'ın bebek sevinci#Bartu Küçükçağlayan
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
Koronanın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyorKorona'nın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!#Koronavirüs
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar açıklandı

#Nobel#Nobel Tıp Ödülü#Son Dakika
Son dakika: Nobel Tıp Ödülünü kazananlar açıklandı

Nobel Komitesi Nobel Tıp Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül bu yıl David julius ve Ardem Pata Poutian oldu.

Haberin Devamı

Nobel Komitesi Nobel Tıp Ödülü'nün sahibini açıkladı. Ödül bu yıl David Julius ve Ardem Patapoutian'nın oldu.

Nobel Tıp Ödülü, "sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşifleri" dolayısıyla David Julius and Ardem Patapoutian'a verildi.

Nobel Tıp Ödülü için mRNA aşısı geliştirerek koronavirüs salgınında milyonlarca kişinin hayatının kurtulmasını sağlayan BionTech aşılarının yaratıcı ekibinden Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin isimleri de geçiyordu.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan konu hakkında CNN Türk'e değerlendirmelerde bulundu:

"Nobel Ödülleri biraz bizim algıladığımızın dışında bir ödül ve farklı kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor. Uzun yıllardır özellikle tıp kategorisindeki ödüller biyoloji alanındaki çalışmalara veriliyor. Örneğin geçen yıl koronavirüs salgının ortasında çok bambaşka bir konudaki çalışmaya ödül verildiğini gördük.

Uğur Şahin, Özlem Türeci ve Katalin Karikó yaptıkları çığır açan çalışmalarla şimdiye dek sayısız ödülün sahibi olmayı başardılar."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nobel#Nobel Tıp Ödülü#Son Dakika