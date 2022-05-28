Son dakika: Nijerya'da izdiham faciası! 31 kişi öldü...

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt şehrinde bir kilise düzenlediği yardım etkinliği kapsamında insanlara yemek dağıttı.
31 ÖLÜ, 7 YARALI
Etkinlik sırasında yaşanan yoğunluk izdihama neden olurken 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yerel Polis 31 kişinin öldüğünü doğrularken 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.
YİYECEK ALMAK İÇİN ERKEN SAATLERDE GELDİLER
Rivers eyaleti polis sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye akın ettiğini belirterek, "Bazıları sabırsızlanıp acele etmeye başladı. Bu da izdihama neden oldu" dedi.
Polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.