Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Nijerya'da izdiham faciası! 31 kişi öldü...

#Nijerya#İzdiham#Kilise

Nijerya'da bir kilisede düzenlenen yardım etkinliğinde yaşanan izdiham sırasında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Haberin Devamı

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt şehrinde bir kilise düzenlediği yardım etkinliği kapsamında insanlara yemek dağıttı.

31 ÖLÜ, 7 YARALI

Etkinlik sırasında yaşanan yoğunluk izdihama neden olurken 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel Polis 31 kişinin öldüğünü doğrularken 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

YİYECEK ALMAK İÇİN ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Rivers eyaleti polis sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye akın ettiğini belirterek, "Bazıları sabırsızlanıp acele etmeye başladı. Bu da izdihama neden oldu" dedi.

Polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nijerya#İzdiham#Kilise

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google