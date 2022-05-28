Son dakika: Nijerya'da izdiham faciası! 31 kişi öldü...

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AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt şehrinde bir kilise düzenlediği yardım etkinliği kapsamında insanlara yemek dağıttı.

31 ÖLÜ, 7 YARALI

Etkinlik sırasında yaşanan yoğunluk izdihama neden olurken 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Yerel Polis 31 kişinin öldüğünü doğrularken 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.



YİYECEK ALMAK İÇİN ERKEN SAATLERDE GELDİLER

Rivers eyaleti polis sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye akın ettiğini belirterek, "Bazıları sabırsızlanıp acele etmeye başladı. Bu da izdihama neden oldu" dedi.

Polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.