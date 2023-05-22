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Son dakika... New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı

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#Türkevi#New York#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 16:01

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'na ev sahipliği yapan Türkevi binası saldırıya uğradı.

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2. tur için oy kullanılan New York'taki Türkevi binası saldırıya uğradı.

Saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı.

Saldırının ardından New York Polisi'yle temasa geçildi.

Son dakika... New Yorkta Türkevine alçak saldırı

Türkevi’ne saldırı levye ile gerçekleştirildi. Camları kırılan Türkevi’ne saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği henüz bilinmiyor. 

Polis Türkevi'nin etrafına güvenlik şeridi çekti. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Cumartesi gününden bu yana Türkevi’nde oy kullanıyor.

CNN Türk yayınında konuşan New York Polis Teşkilatı Toplum Koordinatörü Erhan Yıldırım, saldırıyı birkaç kişinin gerçekleştirmiş olabileceğini belirtti.

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Binanın 24 saat kameralar ile izlendiğinin altını çizen Yıldırım Türkevi'nin BM binasının olduğu bölgede yer aldığını belirtti ve 'Hemen her karesi kameralar ile dolu bir bölgedir' dedi.

ANTIFA gruplarının daha önce binanın önünde protesto gösterileri düzenlediği bilgisini paylaşan Yıldırım 'YPG kamplarında teröristlerin öldürülmesini ANTIFA grupları Türk konsolosluğunun önünde şiddetli bir bir şekilde protesto etmiştir' dedi.

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#Türkevi#New York#Dünya

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