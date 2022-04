Haberin Devamı

New York'ta dün Brooklyn'deki metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi silahla vurulmuş, 16 kişi de yaralanmıştı. New York polisi, 26 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili olarak 62 yaşındaki şüpheli Frank. R. James'i yakaladı. James’in New York’taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.