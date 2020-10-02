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Haber Giriş: 02.10.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika... Merkel'den Türkiye mesajı

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Son dakika... Merkel'den Türkiye mesajı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ''Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz'' dedi. (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında Merkel, "Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz." diye konuştu.

Merkel, ''AB - Türkiye ilişkilerinin olumlu devam etmesi için gereken her şeyi yapmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye'nin aralık ayında vize serbestisini görüşeceğini bildirdi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Türkiye konusunda yapıcı diyaloğa sahip olmanın önemine dikkati çeken Merkel, "Türkiye ile pozitif bir gündem istiyoruz. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüştüm. İlişkilerde, pozitif bir gündem iki tarafın da çıkarına. Aralık ayında vize serbestisi konusu görüşülecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB'nin komşusu ve NATO üyesi olduğuna işaret eden Merkel, vize serbestisi konusunun aralık ayına kadar sağlam bir şekilde çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

"Öncelikli gereken bir ateşkes"

Merkel, Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının yeni bir aşamaya getirilmesi, Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi ile ekonomik iş birliği konularını da Türkiye ile görüşmek istediklerini aktardı.

Alman Başbakan, Belarus'a yaptırım konusundaki blokajın kaldırılmasının önemli bir sinyal olduğunu belirtti.

Merkel, zirvede Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıklarını anlatarak, barışçıl bir çözüm için öncelikli gerekenin bir ateşkes olduğunu kaydetti.

 

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