Son dakika: Luhansk ve Herson Rusya'ya katılım için resmi başvurusunu yaptı

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Ukrayna’da Rusya’nın kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’da Rusya’ya katılmak için 23 Eylül'de başlatılan referandumda oy verme süreci dün tamamlandı.

Avrupa ve Ukrayna hukuka aykırı olduğunu belirttikleri referandumun sonucunun baştan belli olduğunu vurgulayarak sonuçların asla tanınmayacağını açıkladı.



Rus basını ise dün oy verme işlemi bitmeden ilk sonuçları duyurdu ve dört bölgenin de Rusya'ya katılımı büyük oranda desteklediğini iddia etti.



ORANLAR BELLİ OLDU

Seçim yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre Rusya'ya katılmak isteyenlerin oranı Donestk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 99, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 98, Zaporijya bölgesinde yüzde 93 , Herson'da ise yüzde 87 oldu.



RESMEN BAŞVURDULAR

Seçim sonuçlarının belli olması ile Luhansk lideri Leonid Pasechnik ve Herson'un lideri Vladimir Saldo Rusya'ya katılmak için Kremlin'e resmen başvurduklarını duyurdu.