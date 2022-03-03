Son dakika: Kiev'e giden yol için kritik önemdeki Çernigiv'de dehşet veren görüntü

Haberin Devamı

Rus güçleri başkent Kiev'in kuzeydoğusunda bulunan Çernigiv kentinin merkezine bomba yağdırdı. Amerikan New York Times gazetesi bir araç kamerasına yansıyan görüntüleri yayınladı.

Rus güçlerinin başkent Kiev'i ele geçirmek için başlattığı harekât açısından kritik noktada yer alan Çernigiv'e yönelik saldırının görüntülerinde, yerleşim yerlerine düşen bombalar görülüyor.

Bombaların yere düşüp patlamasıyla birlikte çevreye kaçışan insanlar dikkat çekiyor. New York Times, bombaların etkilediği alanda apartmanlar, eczaneler ve bir de kalp hastanesi olduğunu yazdı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus güçleri tarafından kente yönelik saldırıların sonrasında enkazlarda yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.