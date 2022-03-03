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Son dakika: Ukrayna'dan sıcak görüntüler! TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

#Ukrayna#Rusya#Savaş

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında 8. gün geride kalırken sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve ekibi, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışmanın ortasında kaldı. Öztürk korku dolu dakikaları anlatırken, 'Saklanacak yer yok' derken o anlar kameraya yansıdı.

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Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi’nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika: Ukraynadan sıcak görüntüler TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

TRT MUHABİRİ ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDI

TRT Haber, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışma anlarını anbean görüntüledi.

TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk çatışma anlarını şöyle anlattı:

Topçu birlikleri an itibariyle Kiev yakınlarında obüs atışı yapıyor. Şu an mahsur kaldık ve başka saklanacak hiçbir yerimiz yok. Hareket edebilecek hiçbir şey yok. Ukrayna topçu birlikleri art arda atış gerçekleştiriyor.

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'RUS TANKLARI KİEV'E YAKLAŞIYOR'

Rus tankları Kiev'e yaklaşıyor. Şu anda büyük bir patlama oldu. Çok fazla zaman harcamamamız lazım. İşte Rus tankları. Vurulmuş Rus tanklarını görüyorsunuz.

Rus tankları Kiev'e yaklaşıyor. Şu anda büyük bir patlama oldu. Çok fazla zaman harcamamamız lazım. İşte Rus tankları. Vurulmuş Rus tanklarını görüyorsunuz.

Son dakika: Ukraynadan sıcak görüntüler TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı
Bu tank vurulunca diğerleri de ya püskürtüldü, ya da geri kaçmak zorunda kaldılar. Bir patlama daha. Her yer patlıyor. 3-4 km ileride patlatılmış bir köprü var. Rus zırhlı birlikleri köprüyü geçtikten sonra biraz ilerleyebilmişler.
Son dakika: Ukraynadan sıcak görüntüler TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Buraya gelirken çok zorluk yaşadık. Her yerde kontrol noktaları var. Askerler var. Artık gönüllü siviller değil askerleri görüyoruz.
Son dakika: Ukraynadan sıcak görüntüler TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

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