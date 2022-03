Son dakika: Ukrayna'dan sıcak görüntüler! TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı

Haberin Devamı

Rusya, Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv kentinde yerleşim yerine hava saldırısı gerçekleştirdi. Araç kamerasına yansıyan saldırıda şiddetli patlama sesi duyulurken, etrafı yoğun bir dumanın kapladığı görüldü. Saldırının hedefi olan yerleşim yerinde Acil Durumlar Servisi’nin çalışmalara başladığı öğrenildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.



TRT Haber, Kiev'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Ukrayna topçu birlikleri ile Rus birlikleri arasındaki çatışma anlarını anbean görüntüledi.TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk çatışma anlarını şöyle anlattı:Topçu birlikleri an itibariyle Kiev yakınlarında obüs atışı yapıyor. Şu an mahsur kaldık ve başka saklanacak hiçbir yerimiz yok. Hareket edebilecek hiçbir şey yok. Ukrayna topçu birlikleri art arda atış gerçekleştiriyor.

Rus tankları Kiev'e yaklaşıyor. Şu anda büyük bir patlama oldu. Çok fazla zaman harcamamamız lazım. İşte Rus tankları. Vurulmuş Rus tanklarını görüyorsunuz.

Bu tank vurulunca diğerleri de ya püskürtüldü, ya da geri kaçmak zorunda kaldılar. Bir patlama daha. Her yer patlıyor. 3-4 km ileride patlatılmış bir köprü var. Rus zırhlı birlikleri köprüyü geçtikten sonra biraz ilerleyebilmişler.Buraya gelirken çok zorluk yaşadık. Her yerde kontrol noktaları var. Askerler var. Artık gönüllü siviller değil askerleri görüyoruz.