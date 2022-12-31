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Son dakika: Kiev'e hava saldırısı: 1 ölü, 11 yaralı

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#UKRAYNA#KİEV#PATLAMA
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 17:01

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rus ordusu, yeni yıla saatler kala Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiev'de patlamalar var. Sığınaklarda kalın. Başkentin Solomianskyi, Pechersk ve Holosiivskyi bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Yıkım var. Kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri yolda. İlk bilgilere göre Solomianskyi'de 1 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Klitschko, yaralılar arasında 1 Japon gazetecinin de bulunduğunu aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise saldırıda bir otelin de hedef alındığını belirtti. Otelin bir kısmının yıkıldığı görüldü.

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#UKRAYNA#KİEV#PATLAMA

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