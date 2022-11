Son dakika: Kiev'de peş peşe patlama sesleri

Haberin Devamı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerinin çalmasının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu.



ŞEHRİN HER YANINDA YANKILANDI, ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLADI



Görgü tanıkları peş peşe meydana gelen patlamaların tıpkı gök gürültüsü gibi şehrin her yanında yankılandığını ve elektrik kesintilerinin başladığını anlattı.



RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin "altyapı tesislerinden" birinin Rus füze saldırısı ile vurulduğunu söyledi.



HENÜZ CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ



Saldırıda henüz can kaybı bildirilmedi ancak kentte sirenler çalmaya devam ediyor ve yetkililer sivil halkı sığınaklarda kalması yönünde uyarıyor.

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'daki enerji tesislerini hedef alması ülkede yaygın elektrik kesintilerine neden oldu.