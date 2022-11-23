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Son dakika: Kiev'de peş peşe patlama sesleri

Güncelleme Tarihi:

#Kiev#Patlama#Ukrayna
Son dakika: Kievde peş peşe patlama sesleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 15:20

Ukrayna'nın başkenti Kiev peş peşe patlama sesleri ile sarsıldı. Görgü tanıkları sokaklarda sirenlerin çaldığını bildiriyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin 'altyapı tesislerinden' birinin Rus füze saldırısı ile vurulduğunu duyurdu.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerinin çalmasının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu.

ŞEHRİN HER YANINDA YANKILANDI, ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLADI

Görgü tanıkları peş peşe meydana gelen patlamaların tıpkı gök gürültüsü gibi şehrin her yanında yankılandığını ve elektrik kesintilerinin başladığını anlattı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentin "altyapı tesislerinden" birinin Rus füze saldırısı ile vurulduğunu söyledi.

HENÜZ CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Saldırıda henüz can kaybı bildirilmedi ancak kentte sirenler çalmaya devam ediyor ve yetkililer sivil halkı sığınaklarda kalması yönünde uyarıyor.

Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'daki enerji tesislerini hedef alması ülkede yaygın elektrik kesintilerine neden oldu.

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#Kiev#Patlama#Ukrayna

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