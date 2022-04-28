Son dakika: Kiev'de büyük patlama! Şehrin tam kalbi vuruldu

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Moskova Yönetimi'nin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar sürüyor. Bugün başkent Kiev Rus roketlerinin hedefi oldu.



Bağımsızlık Meydanı'na 2-3 kilometre mesafe yakınlarındaki Şevçenkivski semti Yuriya İllienka Sokağı TSİ 20.15 sıralarında iki roketle vuruldu. Hedefin savunma sanayiine üretim yapan Artem fabrikasına yönelik olduğu bildiriliyor.

6 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığını duyurdu.



'ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMAYDI'

CNN TÜRK Mücahit Topçu, canlı yayında son gelişmeleri anlattı:

"Oldukça büyük bir patlamaydı. Kiev merkezinden net bir şekilde görülüyordu. Patlamanın şiddetiyle birlikte olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilmiş durumda. Kiev ve çevresinden çekilen Rus güçleri, yaklaşık 2 haftadır bir saldırıda bulunmuyordu. Halkın artık normal bir şekilde sokaklara çıktığı sırada bu saldırının gerçekleşmesi dikkat çekiciydi. Bölge iki roket mermisiyle vuruldu."



SİVİLLER TAHLİYE EDİLİYOR

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Olay yerinden bildiren TRT muhabiri Merve Güneş ise şu bilgileri verdi:

* Bir roket üretim fabrikası olduğu tahmin ediliyor. Net bir açıklama yok. Kritik noktalar hedef alınıyor. Kiev'e hiç bu kadar yakın bir saldırı olmamıştı. Daha çok Kiev'e ulaşan yollara saldırı düzenlenmişti. Yerleşim yerleri bulunuyor. Bölgeye itfaiye ekipleri de gelmeye devam ediyor. Sivilleri çıkarmaya çalışıyor yetkililer. Yerleşim merkezi içinde olduğu için zorluk yaşanıyor. Üç roket isabet ettiği bildiriliyor.

* Bulunduğumuz yer yerleşim yeri. Bu noktaya bir saldırı beklenmiyordu. Bağımsızlık Meydanı'nın olduğu noktada kontrol noktaları da azaltılmış durumdaydı. Beklenmeyen bir saldırıydı. Siren sesleri artık azalmıştı. Hava savunma sisteminin aktif çalıştığına dair açıklamalar geliyordu.

GUTERRES KİEV'DEYDİ!



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kenti ziyareti sırasında yaşandığını belirtti. Podolyak, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde bir yerinin olmasını da sorguladı.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ise yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov başkentimizi ziyaret ettiğinde, Rusya Kiev'i seyir füzeleriyle vurdu. Rusya, bu iğrenç barbarlıkla Ukrayna'ya, Avrupa'ya ve dünyaya karşı tutumunu bir kez daha ortaya koymaktadır." notunu düştü.

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