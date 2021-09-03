Son dakika... Kâbusun yeni adı: Mu varyantı! Ve en yetkili isim konuştu

Dünya tabiri caizse 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde...

200 milyondan fazla insana bulaşan, 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüs ise yeni mutasyonları ile gündeme gelmeye devam ediyor.

DSÖ, düzenli yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika'da etkili olan B.1.621 varyantına ayırmış, söz konusu raporda; varyantın incelenmesi gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilmişti.

Kısa sürede dünya gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen Mu varyantı ile ilgili pandemi konusunda ABD'nin en yetkili ismi konumunda bulunan Dr. Anthony Fauci, konuştu.

New York Post'ta yer alan habere göre, Fauci Kovid-19'un Mu varyantının ABD için 'acil bir tehdit' olarak görülmediğini söyledi.

Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı, federal yetkililerin söz konusu mutasyonunu 'çok yakından takip ettiklerini' belirtti ve Mu'nun ülkede baskın tür olma ihtimalinin düşük olduğunun altını çizdi.

B.1.621 olarak da bilinen varyant küresel yaygınlığı şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39’unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13’ünü oluşturuyor.

İlk olarak ocak ayında Kolombiya'da görülen varyant şu anda aralarında ABD'nin de olduğu en az 39 ülkede görüldü.

Kovid-19'un 'Mu' varyantının aşıya daha fazla direnç gösterebileceği belirtiliyor. Ancak bu konu hakkında henüz bilim dünyasının üzerinde mutabık kaldığı bir çalışma bulunmuyor.

Öte yandan ABD salgından en çok etkilenen ülke olmaya devam ediyor. En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı.

New York Times'ın hazırladığı grafikli raporda, ABD'nin güney kesimlerindeki birkaç eyalet hariç Kovid-19 vakalarının 44 eyalette artış gösterdiği belirtildi. Raporda, her gün yaklaşık 160 bin Amerikalının Kovid-19'a yakalandığı, son iki hafta içinde ülke çapında yüzde 14'lük artış kaydedildiği bildirildi.

Bu arada Florida, Missouri ve Louisiana gibi birkaç eyalette son günlerde Kovid-19 vakalarında az da olsa gerileme görüldüğü ifade edildi. Ülkede vakaların en fazla arttığı eyaletler ise Indiana, Batı Virginia ve Güney Dakota oldu. Teksas, Alabama, Arkansas, Georgia ve Florida eyaletlerinde de hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yüzde 90'ından fazlasının dolu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vakaların yüksek olduğu bir başka eyalet Kentucky'de aşırı yük altındaki hastanelerin operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için Ulusal Muhafızların görevlendirildiği açıklandı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 18 yaş üstü yetişkin nüfusun yüzde 74,4'üne en az bir doz, yüzde 63,6'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

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