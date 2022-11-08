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Son dakika... İsveç Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Türkiye#Dünya
Son dakika... İsveç Başbakanından flaş Türkiye açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 11:23

İsveç Başbakanı, 'İsveç Parlamentosu Türkiye ile dostluk grubu kurulması için çalışmalara başladık. Muhtırayı sonuna kadar uygulayacağız ve terör örgütleri ile diyaloğa girmeyeceğiz' dedi.

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NATO'ya katılmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten yeni bir açıklama geldi.

İsveç Başbakanı, 'İsveç Parlamentosu Türkiye ile dostluk grubu kurulması için çalışmalara başladık' dedi. 

Muhtırayı sonuna kadar uygulayacaklarının altını çizen İsveç Başbakanı, 'terör örgütleri ile diyaloğa girmeyeceğiz' dedi.

YENİ HÜKÜMET PKK VE YPG İLE ARASINA MESAFE KOYACAK

Geçtiğimiz günlerde İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni hükümetin PYD/YPG ile aralarına mesafe koyma kararı aldığını duyurmuş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;

'Bu örgütler ile AB'nin terör listesinde yer alan PKK arasında İsveç-Türkiye ilişkileri açısından iyi olmayacak kadar yakın bir ilişki var.'

TÜRKİYE’NİN TALEPLERİ

Hazirandaki NATO Zirvesi’nde İsveç’te o dönem iktidarda olan merkez sol hükümet ve Finlandiya hükümeti, Türkiye ile bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Buna göre İsveç ve Finlandiya, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütü PKK’nın kolu YPG’ye desteği kesip, 2019’da Suriye’ye operasyon nedeniyle Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu da kaldırmayı taahhüt etmişti.

Bu iki ülke, Ankara’nın talep ettiği terör şüphelilerini de Türkiye’ye iade edecekti. Bu koşulların yerine getirilmesi karşılığında da Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine vetosunu kaldıracaktı.

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İsveç’te 11 Eylül’de yapılan seçimler sonrasında iktidara gelen merkez sağ hükümet, Türkiye’nin taleplerini karşılama konusunda daha kararlı bir tutum sergilemişti.

 

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#İsveç#Türkiye#Dünya

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