Son dakika: İsrail'den flaş Türkiye açıklaması... 71 yıl sonra bir ilk!

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İsrail'den Türkiye ile imzalanacak anlaşma ile ilgili açıklama geldi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 1951'den bu yana ilk kez yapılacağı bilgisinin altı çizildi.

Açıklamada 'Anlaşma kapsamında İsrail Hava Yolları'na ait uçaklar Türkiye'nin bazı noktalarına uçuş yapacak' denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Anlaşmanın, Türk şirketlerinin İsrail'e uçuşlarının yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'deki çeşitli noktalara uçuşlarının yeniden başlamasıyla sonuçlanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ay yaptığı açıklamada, iki ülkenin karşılıklı diplomatik temsillerini büyükelçi seviyesine çıkartma çalışmalarına başladığını söylemişti.