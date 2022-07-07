Son dakika... İngiltere'de siyasi deprem sürüyor! Ve Johnson istifa kararı aldı

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İngiltere’de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından hükümette istifalar devam ediyor.

Dün Sunak'ın yerine göreve getirilen Nadhim Zahawi zehir zemberek bir mektup kaleme aldı. Zahawi görevi 'sadakatinden ötürü' kabul ettiğinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Başbakan, yapılması gerekenin ne olduğunu biliyorsun. Şimdi gitme zamanı.'

'JOHNSON'I SIRTINDAN BIÇAKLADI'

İngiliz Metro gazetesi bu gelişmeyi 'Boris Johnson sırtından bıçaklandı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

VE JOHNSON PES ETTİ: İSTİFA EDİYOR

Bu mektuptan kısa süre sonra İngiliz basını Johnson'ın istifa kararı aldığını duyurdu. TSİ 14.30'da kameraların önüne geçen Johnson parti liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Johnson, 'Yeni lideri kısa sürede seçeceğiz' dedi.

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YENİ LİDER SEÇİLENE KADAR GÖREVİNİN BAŞINDA KALACAK

Johnson açıklamasında partinin yeni lideri seçilene kadar görevinin başında olacağı bilgisinin altını çizdi. Johnson, kabinede istifa depremi sürerken kendi istifası için beklemesini ise 'Size, 2019 yılında beni başbakan seçerken verdiğim sözleri tutabilmek içindi' diyerek açıkladı.

Johnson, kimsenin vazgeçilmez olmadığının altını çizerken İngiltere’nin politik geleneğini övdü ve yerini dolduracak adaya güvendiğini belirtti. Kurduğu hükümetin, seçimlerden hemen sonra başlayan koronavirüs salgınındaki çalışmalarını da öven Johnson dünyada aşı dağıtımını en hızlı yapan ve karantinaları da en erken kaldıran ülke olduklarını vatandaşlarına tekrar hatırlattı.

Ukrayna savaşına da değinen Johnson başbakanlığı döneminde bu ülkeye verilen desteğin kesintisiz olarak süreceğinin ve Ukrayna’nın özgürlüğü için çalışmaya devam edeceklerinin de garantisini verdi.

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KRALİÇE İLE SON GÖRÜŞME

ITV Siyasi Editörü Anushka Asthana, Johnson'ın istifasını açıklamadan önce nezaketen Kraliçe Elizabeth ile konuştuğunu söylemişti.

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MUHALEFETTEN İLK TEPKİ: GÜZEL HABER

Muhalefetteki İşçi Partisi'nden konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Açıklamada İngiliz basınında yer alan bu gelişme 'güzel haber' olarak yorumlandı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

İngiltere'de istifa eden başbakan Buckingham Sarayı'na gider ve istifasını Kraliçe'ye sunar. Daha sonra yerine yeni bir başbakan atanır.

Son yıllarda eski başbakanlar Tony Blair, David Cameron ve Theresa May de istifa ederek görevden ayrıldı. Eski başbakanların hepsi halef seçilene kadar görevde kaldı.

Boris Johnson'ın eşi Carrie, istifa konuşması sırasında Başbakanlık konutunun önünde... (Fotoğraf: AFP)

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İLK ADAY MUHAFAZAKAR PARTİ'DEN

Muhafazakar Parti Milletvekili Steve Baker Boris Johnson'ın ardından başbakanlığa aday olmayı düşündüğünü açıkladı. Baker seçimi kazanırsa Boris Johnson'ın yeşil politikalarının çoğunu iptal edeceğini duyurdu.

İngiltere Eğitim Bakanı göreve geldikten 2 gün sonra istifa etmiş, ülkedeki istifa sayısı 54'e yükselmişti.

ONLARCA İSTİFAYA RAĞMEN DİRENMİŞTİ

Johnson, dün hükümette art arda gelen onlarca istifadan sonra, Başbakanlık görevine devam edeceği konusunda ısrar etmişti.

İrtibat Komitesinde ifade veren Johnson, istifa konusunda ne düşündüğü sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, 'seçilmiş olduğum işe devam edeceğim ve bunu yapmaya devam edeceğimi size söylemekten mutluluk duyuyorum' demişti.

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SON KRİZ NASIL BAŞLADI?

Johnson'a yönelik son eleştirilerin temelinde Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkında son dönemde ortaya atılan iddialar yatıyor.

Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti. Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

Başbakanlık Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada taciz iddialarından haberdar olunmadığı belirtilmişti. Ancak Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç sene önce böyle bir suçlamanın kendisine ulaştığını kabul etmişti.

Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından 'büyük pişmanlık' duyduğunu söylemişti. Kabindeki istifalar Johnson'un bu açıklamaları ile eş zamanlı olarak geldi.

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Önce Salı günü Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid istifa etti. Ardından bakan yardımcıları ve özel sekreterler dahil en az 53 hükümet görevlisi istifa etti.

İki bakan birbirlerinden 10 dakika arayla kabineden istifa ettiklerini açıkladı. Bunu, bakan yardımcılarının ve danışmanlarının da istifaları izledi.

Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan'a olan güvenini kaybettiğini söylemişti. Rishi Sunak da halkın hükümetlerinden etik ve dürüst davranmasını bekleme hakkı olduğunu ifade etmişti.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan politikacı, 19 Haziran 1964 tarihinde dünyaya geldi.

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı.

Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü.

Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 2019 yılında ülkenin yeni Başbakanı olmuştu.