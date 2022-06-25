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Macron ve Putin'in savaş öncesi son görüşmesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ifadeler...

#Macron#Putin#Ukrayna Savaşı
Macron ve Putinin savaş öncesi son görüşmesi ortaya çıktı Dikkat çeken ifadeler...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaştan 4 gün önce yaptığı telefon görüşmesi Macron'un ekibi tarafından kaydedildi. Gizli görüşmenin detayları Macron'la ilgili bir belgeselde yayınlanacak. Belgesel öncesi görüşme ile ilgili verilen bilgiler bugün dış basında geniş yer aldı.

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Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalden sadece 4 gün önce yapılan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son telefon görüşmesi aylar sonra ortaya çıktı.

MACRON'UN EKİBİ KONUŞMAYI GÖRÜNTÜLEDİ

AFP'nin geçtiği habere göre liderler arasındaki son görüşme Macron'un ekibi tarafından görüntülendi ve kritik görüşmeden bazı anlar Cumhurbaşkanı Macron'la ilgili yayınlanan bir belgeselde kullanılacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna savaşını ele alış biçimini inceleyen belgesel Perşembe günü France 2 kanalında yayınlanacak.

Macron ve Putinin savaş öncesi son görüşmesi ortaya çıktı Dikkat çeken ifadeler...

PUTİN: ZELENSKİ SİZE YALAN SÖYLÜYOR

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İki liderin savaş öncesi son görüşmesi saygı ifadeleri ile donansa da tansiyonun sık sık yükseldiği görülüyor...

Rusya'nın Ukrayna'ya başlatabileceği savaşın önüne geçmek için o günlerde sıkça gerçekleştirilen görüşmelerden birini yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 20 Şubat sabahı Putin'i arıyor ve ona konuşmanın başında açıkça "Bana her zamanki gibi durumla ilgili değerlendirmenizi ve niyetinizi doğrudan söylemenizi istiyorum" diyor.

Ukrayna'yı Minsk anlaşmasını bozmak ve nükleer silah aramakla suçlayan Putin, "Ne söyleyebilirim ki, neler olduğunu siz de görüyorsunuz" diyor ve ekliyor;

"Sevgili meslektaşımız Zelenski, Minsk anlaşmalarını uygulamak için hiçbir şey yapmıyor. Zelenski size yalan söylüyor."

Macron ve Putinin savaş öncesi son görüşmesi ortaya çıktı Dikkat çeken ifadeler...

GERİLİMİN YÜKSELDİĞİ ANLAR

Putin daha sonra doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıların önerilerinin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor ancak Macron, "Ayrılıkçıların önerileri umurumuzda değil" diye cevap veriyor.

Tam bu noktada yükselen gerilime rağmen Macron tansiyonu düşürmeye çalışarak "Zelenski'ye herkesi sakinleştirmesi konusunda çağrıda bulunacağım. Siz önümüzdeki günlerde hiçbir provokasyona boyun eğmeyin" diyor.

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PUTİN GÖRÜŞMEYİ SPOR TESİSİNDEN GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Görüşme, Macron'un Putin'e Biden ile ortak bir zirve önermesi ile sona eriyor. Putin teklife itiraz etmiyor ancak ısrarla bir tarih belirlemekten de kaçınıyor.

Ara ara gerilimin yükseldiği konuşmanın son sözleri  ise oldukça samimiydi. Macron, “Teşekkür ederim Vladimir. İletişim halinde kalacağız. Bir şey olduğunda beni arayın” diyor, Putin ise aniden Fransızcaya geçerek, "Asıl ben size teşekkür ederim Sayın Başkan" diyor.

Putin telefonu kapatmadan önce şaşırtan bir açıklama yaparak, "Aslında bugün buz hokeyi oynamak istiyordum. Sizinle spor salonunda görüşüyoruz, fiziksel aktiviteye geçmeden önce danışmanlarımla konuşacağım" ifadelerini kullanıyor.

Macron ve Putinin savaş öncesi son görüşmesi ortaya çıktı Dikkat çeken ifadeler...

Putin'in savaş arifesinde buz hokeyi oynayacak kadar rahat olması bugün dünya basınında geniş yer buldu.

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MACRON: PUTİN'İ İKNA EDEMEDİM

Macron belgeselin yapımcılarına yaptığı açıklamada "Güven ve entelektüel tartışmalar ışında Putin ile bir yol bulabileceğimizi düşünüyordum. Onu ikna edemedim, Ukrayna'yı işgal etti" ifadelerini kullandı.

Macron'un Putin ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalışması taraftarları tarafından övülürken, muhalifler Fransız liderin diyalog hevesinin Rusya tarafından istismar edildiğini öne sürüyor. Ve ülkenin Rusya'ya karşı net bir tavır almasını istiyor.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Arabulucuk görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Macron geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada 'Ukrayna'nın Rusya ile 'müzakere etmesi gerekeceğini' söyledi.

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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Fransız lider Ukrayna'ya savaşı sona erdirmek için Vladimir Putin ile müzakere etme çağrısı yaptı.

Romanya'da bulunan Macron, 'Rusya'nın savaş güçlerini durdurmak, Ukraynalılara yardım etmek ve müzakereye devam etmek için her şeyi yapacağız' dedi.

Askeri ve diplomatik kaynaklara göre, Macron'un bu açıklaması savaşta inisiyatifi ele geçiren Rusya'nın masaya daha güçlü bir şekilde oturması anlamına gelecek.

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