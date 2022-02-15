Son dakika: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geliyor

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Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yeni dönem başlıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yarın Kudüs'e ziyaret gerçekleştirecek.

Kalın bu ziyaret kapsamında Filistin lideri Abbas ile görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edebileceğini belirtmişti.

Erdoğan, "Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak" ifadelerini kullanmıştı.