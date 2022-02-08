Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İsrail açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor 1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan İsrail açıklamasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması#Mevlüt Çavuşoğlu
Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber olduKöyceğiz Gölü taştı! Herkes seferber oldu#Muğla
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Kibar hırsız şoke etti Buyurun size 200 dolarKibar hırsız şoke etti! 'Buyurun size 200 dolar' #ABD
Bir Kadir Şeker vakası daha Hayali komando olmaktı, hayalleri yıkıldıBir Kadir Şeker vakası daha! 'Hayali komando olmaktı, hayalleri yıkıldı'#Eskişehir
Macrondan peşe peşe flaş açıklamalar Ukraynaya söz verdi...Macron'dan peşe peşe flaş açıklamalar! Ukrayna'ya söz verdi...#Macron
Rekor düzeyde gelir bekleniyor Pfizerdan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahminiRekor düzeyde gelir bekleniyor! Pfizer'dan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahmini#Covid-19 Aşısı
Ünlü isme tepki İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucuÜnlü isme tepki! 'İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucu' #Jadé Tuncdoruk
Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’#Plastikler
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İsrail açıklaması

#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye#İsrail

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, 'İsrail ile ilişkilerimizde atılacak adım Filistin davası pahasına olmaz' dedi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ile normalleşme süreci ile ilgili konuşan Çavuşoğlu 'İsrail ile ilişkilerimizde atılacak adım Filistin davası pahasına olmaz' dedi.

Elçiliklerin maslahatgüzar seviyesinde açık olduğunu belirten Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Karşılıklı ziyaret ve diyalog ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır. Bizim İsrail ile ilişkilerimizde herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz.'

Türkiye'nin Filistin konusundaki pozisyonunun her zaman net olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin rolünü daha da artırır' dedi.

Haberin Devamı

Çavuşoğlu ayrıca Filistin konusunda iki devletli çözüm dahil Türkiye'nin temel prensiplerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti için henüz Rusya’dan tarih önerisi gelmediğini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler... Çavuşoğlu: Yunanistan kadar AB’nin de suçu varYunanistan’ın geri ittiği göçmenler... Çavuşoğlu: Yunanistan kadar AB’nin de suçu varHaberi görüntüle

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Antalya Diplomasi Forumu ile ilgili gelen bir soru üzerine Çavuşoğlu, 'Bakan düzeyinde katılımcı sayısı teyit eden 60'a yaklaştı. Ermenistan'dan henüz teyit gelmedi' dedi.

Çavuşoğlu 'Biz akademisyen ve diğer davetlilere ilaveten özel temsilci Rubinyan ve dışişleri bakanına davetiye gönderdik. Paşinyan'a davet göndermedik, liderlere Cumhurbaşkanımız gönderiyor' ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın görüşmelerde neden tercihini Viyana'dan yana kullandığı üzerine gelen bir soru üzerine Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Ermenistan, Viyana’yı istedi. İkinci toplantıyı da ya Viyana’da ya da Cenevre’de yapalım diye teklifte bulundular. 2009’da Cenevre’de başarısız bir süreç vardı, aynı durumun devamı olmasın diye Viyana konusunda karar alındı.'

Çavuşoğlu olası Afganistan ziyareti ile ilgili ise 'Afganistan ziyaretimizin tarihi, Taliban ile ortak şirket arasında varılacak nihai anlaşmaya bağlı' dedi.

Çavuşoğlu 'Mutabakata sağlanırsa anlaşmaların imzalanması için gideriz' dedi.

Haberin Devamı

Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'Cumhurbaşkanımızın sağlığı iyi, sesi de iyi geliyor. Negatife dönmesi lazım, testlerin sonucuna bağlı. Uzun zamandan öncesinden kararlaştırılan bir ziyaret.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Türkiye#İsrail

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi