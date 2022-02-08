Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş İsrail açıklaması

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail ile normalleşme süreci ile ilgili konuşan Çavuşoğlu 'İsrail ile ilişkilerimizde atılacak adım Filistin davası pahasına olmaz' dedi.

Elçiliklerin maslahatgüzar seviyesinde açık olduğunu belirten Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Karşılıklı ziyaret ve diyalog ilişkileri belli bir noktaya getirmek için yapılır. Bizim İsrail ile ilişkilerimizde herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz.'

Türkiye'nin Filistin konusundaki pozisyonunun her zaman net olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Bu ilişkilerin biraz daha normalleşmesi belki iki devletli çözüm konusunda Türkiye’nin rolünü daha da artırır' dedi.

Haberin Devamı

Çavuşoğlu ayrıca Filistin konusunda iki devletli çözüm dahil Türkiye'nin temel prensiplerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyareti için henüz Rusya’dan tarih önerisi gelmediğini belirtti.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Antalya Diplomasi Forumu ile ilgili gelen bir soru üzerine Çavuşoğlu, 'Bakan düzeyinde katılımcı sayısı teyit eden 60'a yaklaştı. Ermenistan'dan henüz teyit gelmedi' dedi.

Çavuşoğlu 'Biz akademisyen ve diğer davetlilere ilaveten özel temsilci Rubinyan ve dışişleri bakanına davetiye gönderdik. Paşinyan'a davet göndermedik, liderlere Cumhurbaşkanımız gönderiyor' ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın görüşmelerde neden tercihini Viyana'dan yana kullandığı üzerine gelen bir soru üzerine Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

'Ermenistan, Viyana’yı istedi. İkinci toplantıyı da ya Viyana’da ya da Cenevre’de yapalım diye teklifte bulundular. 2009’da Cenevre’de başarısız bir süreç vardı, aynı durumun devamı olmasın diye Viyana konusunda karar alındı.'

Çavuşoğlu olası Afganistan ziyareti ile ilgili ise 'Afganistan ziyaretimizin tarihi, Taliban ile ortak şirket arasında varılacak nihai anlaşmaya bağlı' dedi.

Çavuşoğlu 'Mutabakata sağlanırsa anlaşmaların imzalanması için gideriz' dedi.

Haberin Devamı

Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

'Cumhurbaşkanımızın sağlığı iyi, sesi de iyi geliyor. Negatife dönmesi lazım, testlerin sonucuna bağlı. Uzun zamandan öncesinden kararlaştırılan bir ziyaret.'