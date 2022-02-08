Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler... Çavuşoğlu: Yunanistan kadar AB’nin de suçu var

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve açıklama geldi... Macrondan flaş Putin sözleriVe açıklama geldi... Macron'dan flaş Putin sözleri#Macron
Üsküdarda 5 katlı binadaki patlama anı kameradaÜsküdar'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada#Istanbul
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
Bakan Çavuşoğlundan göçmen krizi açıklaması Yunanistan kadar ABnin de suçu var...Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmen krizi açıklaması! Yunanistan kadar AB'nin de suçu var...#Mevlüt Çavuşoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Yine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı Aşk mektuplarını da yanında götürmüşYine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı! 'Aşk mektuplarını' da yanında götürmüş!#ABD
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’#Plastikler
Prof. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklamasıProf. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklaması#Koronavirüs
Büyükçekmecedeki korkunç cinayette şoke eden ses kaydıBüyükçekmece'deki korkunç cinayette şoke eden ses kaydı!#Murat Kartal
Dünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan varDünya bu sözleri konuşuyor: Ellerinde kan var!#Astrazeneca
Ve beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldiVe beklenen oldu... Son darbe hiç beklemediği kişiden geldi#Alec Baldwin
Diananın elleri de o kadar temiz değildi"Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi"#Camilla Parker Bowles
HABERLERDünya Haberleri

Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler... Çavuşoğlu: Yunanistan kadar AB’nin de suçu var

#Mevlüt Çavuşoğlu#Dışişleri Bakanlığı#Finlandiya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu son günlerde gündemden düşmeyen Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı uygulamaları da gündeme getirerek AB'nin tavrını eleştirdi.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

HELSİNKİ-İSTANBUL ARASI UÇUŞLAR 10'A ÇIKACAK

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na geçtiğimiz yıllarda Finlandiya'dan üst düzey katılım olmuştu. Bu kez Antalya'da bu toplantıyı gerçekleştirmek için öneride bulunduk, dostum Pekka da bunu kabul etti. Kendisini Antalya'da ağırlayacağız.

Bugünkü görüşmelerde ikili ilişkilerimizi baştan sona ele aldık. Turizm önemli bir sektör. THY'nin Helsinki-İstanbul arasındaki uçuş sayısını daha önce 7'den 9'a çekmiştik. Önümüzdeki haftadan itibaren uçuş sayısı 10'a çıkacak.

Bugün Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. Biz Helsinki ruhunu AB ile ilişkilerimizde tekrar canlandırmak istiyoruz. Biz bu noktada üstümüze düşeni yapmaya hazırız.

Haberin Devamı

Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler... Çavuşoğlu: Yunanistan kadar AB’nin de suçu var

Bölgesel konuları samimi bir şekilde ele aldık. PKK, YPG konusu, Libya konusu ve tabii ki Ukrayna konusunu konuştuk. Değerli dostuma son gelişmeleri aktardım.

Gözden Kaçmasın

Arkadaşları donarak ölmüştü Göçmenler, Yunan zulmünü anlattıArkadaşları donarak ölmüştü! Göçmenler, Yunan zulmünü anlattıHaberi görüntüle

Somali, Sudan dahil Afrika bölgesini değerlendirdik, görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz mevzusu da yine masadaydı.

"YUNANİSTAN KADAR AB'NİN DE SUÇU VAR"

Maalesef Yunanistan Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde geri itme politikasını devam ettiriyor. Ege Denizi'nin ortasında birçok göçmen bu nedenle hayatını kaybetti. Bu durum tamamen insani bir sorun. Bu bir devlet politikası haline geldi. Burada Yunanistan kadar AB'nin de suçu var.

Türkiye bunun onda birini yapsa nasıl eleştirileceğimizi biz biliyoruz. Yunanistan tam tersi bu konuda destek görüyor. Yunanistan Avrupa'nın sınırlarını koruyormuş. Oysa Avrupa'nın sınırları Türkiye'den başlar. Burada Avrupa'nın sınırlarını koruyorsak bizler koruyoruz. Sınırı koruyor diye insanlık dışı muameleleri savunmak Avrupa değerleri ile kökten çelişiyor.

Gözden Kaçmasın

Yunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti Bakan Soyludan sert tepki geldi: BarbarlıkYunanistan göçmenleri bir kez daha ölüme itti! Bakan Soylu'dan sert tepki geldi: BarbarlıkHaberi görüntüle

Geri ittikleri insanların ellerinden kıyafet ve pasaportlarını alıp gönderiyor. Bu soğukta insanların kıyafetlerinin alınmasından bahsediyoruz. İnsan hakları savunucuları nerede? İnsan Hakları savunucularının başında Finlandiya geliyor. Umarım bu konuda bir uyarı yaparsınız. Biz Türkiye olarak İran'dan gelenlere böyle bir muamele yapmıyoruz. Dönmek isteyenlere yardım ediyoruz.

Haberin Devamı

19 masum insanın soğukta donarak ölmesinin sorumlusu Yunanistan ve bu konuda sessiz kalan Avrupa Birliği'dir.

Göçmen sorunu uluslararası bir sorun ve burada sağlam bir iş birliğimizin olması gerekiyor. Bu göçmenler nerede yaşamak isterse istesin yardımcı olmamız lazım. Ancak burada insanlık dışı bir muamele olursa buna da dur dememiz gerekir. Biz sadece Türkiye'deki göçmenler için değil, her yerdeki sorun için anında tepki verdik.

Ülkelerin tedbir alması önemli. Macaristan'ı savunmuyorum ama Macaristan'a göçmenlere karşı tel örgü çekiyor diye onu eleştiren Avrupa şimdi Yunanistan'ı destekliyor."

Gözden Kaçmasın

İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıİpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Dışişleri Bakanlığı#Finlandiya

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi