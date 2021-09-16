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Son dakika: İspanya'da bomba alarmı verildi! Şehir merkezi tahliye ediliyor

#İspanya#BOMBA İHBARI#Oviedo
Son dakika: İspanyada bomba alarmı verildi Şehir merkezi tahliye ediliyor

Son dakika haberine göre İspanya'nın Oviedo şehrinde bomba alarmı verildi. Polisin şehrin merkez bölgesini boşalttığı bildirildi.

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İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezinin, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldığı bildirildi.

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığının iddia edildiği belirtildi.

Oviedo'da kent merkezinin tedbir amacıyla boşaltıldığı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemlerin artırıldığı açıklandı.

Polis kaynakları, ihbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgeye sevk edildiğini, polis köpeklerinin ve bomba imha ekiplerinin de kent merkezinde bulunduğunu bildirdi.

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#İspanya#BOMBA İHBARI#Oviedo