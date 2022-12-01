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Son dakika: İspanya'da alarm! Bir şüpheli paket daha bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Bomba#Şüpheli Paket
Son dakika: İspanyada alarm Bir şüpheli paket daha bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 13:00

İspanya Savunma Bakanlığı'nda bombalı olduğu düşünülen şüpheli bir paket bulunması sonrası güvenlik güçleri alarma geçti.

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Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği binasına gelen bir zarfın açılması ile meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı patlamanın ardından, İspanya savunma Bakanlığı'nda bir şüpheli paket daha bulundu.

ALARMA GEÇTİLER, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İspanya İçişleri Bakanlığı şüpheli paket sonrası alarma geçti ve kamu binalarının güvenliklerinin artırılması talimatını verdi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şüpheli paketin dün Madrid'de patlayan bombayla benzerlik gösterdiği iddia edildi.

BİR ŞÜPHELİ ZARF DA SİLAH FABRİKASINA

İspanya Polisi dün akşam saatlerinde Zaragoza kentindeki 'Instalaza' adlı silah fabrikasına da şüpheli bir zarfın ulaştığını duyurdu.

Söz konusu fabrika Ukrayna'ya bağışlanan roketatarları üretiyor.

3 olayın bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

 

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#İspanya#Bomba#Şüpheli Paket

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