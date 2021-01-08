Son dakika... İran'dan flaş açıklama: O aşıları yasakladık!

Ambargo nedeniyle aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten İranlı yetkililerden sonra ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den çok çarpıcı bir açıklama geldi. Hamaney, ülkeye ABD ve İngiltere'de geliştirilen aşıların alınmayacağını söyledi.

İran İmam Humeyni İcra Kurulu Başkanı Muhammed Mokhbar geçtiğimiz günlerde, yeni tip koronavirüs aşısının insan üzerindeki klinik denemelerine başlanacağını duyurmuştu.

İmam Humeyni İcra Kurulu Başkanı Muhammed Mokhbar, yerli ürerim Kovid-19 aşısının insan üzerindeki denemelerine 21 Aralık tarihinden itibaren başlanacağını söyleyerek, “Ben ve İmam Humeyni İcra kurumunda bulunan tüm meslektaşlarım olarak bu aşıyı kullanmaya hazırız” açıklamasını yapmıştı.

Ülkede korona virüs aşısı üretiminde olumlu sonuçlar alındığını belirten Mokhbar, “Ülkedeki en iyi ve en güvenli aşıyı üreteceğiz” ifadesini kullanmıştı.