Son dakika: İran, Güney Kore bandıralı bir gemiye el koyduğunu açıkladı
İran Devlet Televizyonu Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazından geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye 'el koyduğunu' açıkladı. Açıklamada, gemiye 'denize kimyasal atık boşalttığı' için el konulduğu belirtildi.
Güney Kore bandıralı petrol tankerinin HANKUK CHEMI adını taşıdığı, İran Devrim Muhafızları tarafından durdurulduğu açıklandı.
Tahran yönetimi geminin İran karasularında durdurulduğunu açıkladı.
Geminin Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kimyasal madde taşıdığı ifade edildi.
İran medyası, Bandar Abbas limanına götürülen geminin mürettebatının, Güney Kore yanı sıra Endonezya, Vietnam ve Myanmarlılardan oluştuğu bilgisini paylaştı.
Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlere göre ise, tankerin taşıdığı kimyasal maddelere İran tarafından el konuldu.
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