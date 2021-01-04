Son dakika: İran, Güney Kore bandıralı bir gemiye el koyduğunu açıkladı

Güney Kore bandıralı petrol tankerinin HANKUK CHEMI adını taşıdığı, İran Devrim Muhafızları tarafından durdurulduğu açıklandı.



Tahran yönetimi geminin İran karasularında durdurulduğunu açıkladı.



Geminin Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kimyasal madde taşıdığı ifade edildi.



İran medyası, Bandar Abbas limanına götürülen geminin mürettebatının, Güney Kore yanı sıra Endonezya, Vietnam ve Myanmarlılardan oluştuğu bilgisini paylaştı.



Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlere göre ise, tankerin taşıdığı kimyasal maddelere İran tarafından el konuldu.





