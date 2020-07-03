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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 17:25,Son Güncelleme:

Son dakika... İngiltere açıkladı! Türkiye'ye muafiyet geldi

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Son dakika... İngiltere açıkladı! Türkiye'ye muafiyet geldi
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İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.

İngiltere, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye’ye muafiyet verdi.

İngiltere hükümeti tarafından alınan karara göre, yayınlanan listede 59 ülke yer alıyor.

Söz konusu 59 ülke vatandaşları, İngiltere’ye giriş yaptıktan sonra 14 günlük karantina uygulamasına bağlı olmak zorunda kalmayacak.

Bu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

MACARİSTAN'DAN DA MUAFİYET

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi.

 

 

 

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