Son dakika... İngiltere Başbakanı Sunak'tan ilk açıklama

Haberin Devamı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, resmen göreve başladı.

Dün karşısında hiçbir aday kalmayınca oylama yapılmadan zaferini ilan eden Sunak,

Kral 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi ve resmen başbakanlık görevini devraldı.

Başbakan olarak ilk defa kameraların önüne geçen Sunak,'Korkmuyorum biliyorum ki bu yüksek makamın gerekliliklerini karşılayabileceğimi düşünüyorum' dedi.

'Güven ancak kazanılır ben de sizin güveninizi kazanacağım' diyen Sunak, İngiltere'yi geleceğe taşımaya hazır olduğunun altını çizdi.

Sunak, 'sizin ihtiyaçlarınızı siyasetin üzerinde tutacağım' dedi.

Gözden Kaçmasın Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler Haberi görüntüle

Ekonomik sıkıntıları gireceklerini belirten yeni Başbakan, Brexit'in sunduğu olanakları sonuna kadar değerlendiren bir ekonomi inşa etme sözü verdi.

Öte yandan eski başbakan Liz Truss ise görevdeki son konuşmasında İngiltere ekonomisinin daha hızlı büyümesi gerektiğini söyledi.

Haberin Devamı

Truss, 'Yeni hükümetin Ukrayna’ya desteği sürdürmesi önemli' dedi.