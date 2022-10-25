7 hafta, 3 başbakan... Rishi Sunak bir oy bile almadan İngiltere'nin yeni lideri oldu

Haberin Devamı

İngiltere'de, eski maliye bakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi.

Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi.

Bu sayede Sunak tek bir oy bile almadan ülkenin yeni Başbakanı oldu. Rishi Sunak’ın iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve de ülkenin yeni başbakanı olması, İngiliz basının ana gündeminde.

25 Ekim gazetelerinin birçoğu Sunak’ın partili milletvekillerine yaptığı konuşmadaki sözlerini öne çıkardı.

Gözden Kaçmasın İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu Haberi görüntüle

'YA BİRLEŞECEĞİZ YA DA ÖLECEĞİZ'

Bunlardan birisi de Daily Telegraph gazetesi oldu. Gazete Sunak’ın milletvekillerine söylediği “Ya birleşeceğiz ya da öleceğiz” sözünü manşetine taşıdı ve yeni başbakanın ekonomik krizi sonlandırmak adına partiyi bir araya getirmeye çalıştığını vurguladı ve Sunak’ın “Yalnızca tek şansımız var, iki değil” sözlerini alıntıladı.

Haberin Devamı

Gazete daha önce kabinede yer alan Dominic Raab, Liam Fox, Grand Shapps ve Steve Barclay gibi isimlerin Sunak’ın yönetiminde de yer alacağını öne sürdü. Telegraph, Sunak’ın yakın çevresinden birisinin geçtiğimiz hafta göreve gelen Maliye Bakanı Jeremy Hunt’ın da koltuğunu koruyacağını söylediğini aktardı.

Dün yarışta tek kalarak zafer ilan eden Sunak, 7 hafta içinde İngiltere Başbakanı olan 3'üncü isim oldu.

The Times gazetesi de Telegraph gibi Sunak’ın birlik mesajını manşetine taşıdı. Sunak’ın ilk genel seçimi kazanmak adına tek şansları olduğu vurgusunu okurlarıyla paylaşan Times, kabinenin de bugün duyurulacağını aktardı.

Gazete, yeni başbakanın yakın çevresinden bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, eski başbakanlar Liz Truss ve Boris Johnson’ın yakın çevresine de kilit rollerin verileceğini yazdı.

Haberde kaynakların, “İstikrarı birlik olmadan sağlamamız mümkün değil” ifadeleri de alıntılandı. Guardian ve Daily Express gazeteleri de Sunak’ın birlik mesajını okurlarıyla manşetten paylaştı.

MODERN TARİHİN EN GENÇ BAŞBAKANI

Daily Mail gazetesi “Britanya için yeni bir başlangıç” manşetini atarak, Sunak’ın ülkenin modern tarihindeki en genç başbakan olacağının altını çizdi.

Haberin Devamı

Metro gazetesi bugün “İşte Sunak geliyor” manşetiyle çıktı ve Sunak’ın yeni görevinden duyduğu mutluluğa ilişkin sözlerine yer verdi.

The Sun gazetesi ise yeni başbakanın bir Star Wars hayranı olmasını öne çıkardı ve Sunak’ın eline ışın kılıcı monte etti. Ayrıca manşetinde ise, “Rishi, güç seninle” ifadelerine yer verildi.

TEK BİR OY ALMADAN BAŞBAKAN OLDU

Sunak’ın 100’den fazla milletvekilinin desteği almasına rağmen parti üyelerinin oylaması olmaksızın liderlik koltuğuna oturması da bazı gazetelerin gündemindeydi.

Independent gazetesi “Sunak bir oy bile almadan başbakan oldu” manşetini attı ve 400 bine yakın gazete okurunun erken seçim istediğini belirtti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler Haberi görüntüle

SANA KİM OY VERDİ?

Daily Mirror gazetesi de bugün benzer bir manşetle basıldı. Gazete, Sunak’a “Sana kim oy verdi?” diye sordu.

Manşette yeni başbakanın kutlamalarda tek gözünü kırpan fotoğrafını kullanan Mirror, Sunak’ın Kraliyet ailesinden daha büyük bir servete sahip olmasına vurgu yaptı ve “Yine bir Muhafazakar Partili, tek bir oy bile almadan iktidara geliyor. Kral'dan daha zengin ve sıradan insanlar hakkında hiçbir bilgisi olmayan, tek gözü ekonomik kesintiler peşinde...” dedi.

Daily Star gazetesi, Sunak’ın 2022 yılı içerisinde İngiltere’nin üçüncü başbakanı olduğunu hatırlattı. Gazete, Sunak’ın fotoğrafını takvimde Ekim ayı yaprağının üzerine bastı ve “Ekim sonunu görebilecek mi?” diye sordu.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR