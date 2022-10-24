Son dakika... İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu

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İngiltere'de, eski maliye bakanı Rishi Sunak, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçildi.

Diğer başbakan adayı Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100'ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi.

Sunak bunun üzerine milletvekilleri ve parti üyeleri arasında oylama yapılmadan seçimi kazandı.42 yaşındaki Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan olacak.

Kral 3. Charles'ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Sunak'a vermesi bekleniyor. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün akşam liderlik yarışına katılmayacağını açıklamıştı



İLK AÇIKLAMA: KİŞİLER YERİNE POLİTİKALARA ODAKLANACAĞIM

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Sunak yaptığı ilk açıklamada kişiler yerine politikalara konsantre olacağına dikkat çekerek birlik çağrısında bulundu.

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Sunak önceliğinin ekonomik istikrar olduğunu vurguladı ve 2019 seçim beyannamesinde verilen sözleri yerine getirmeye çalışacağını söyledi

SUNAK'IN VAATLERİ NELER?

2020 yılının Şubat ayında Maliye Bakanı olan Sunak birkaç hafta içinde Covid salgını ve kapatmalarla büyük bir daralmaya giren ekonominin yönetimindeydi.

Rishi Sunak pandemi sırasında yeme içme sektörünü desteklemek amacıyla 'dışarıda yemek ye, ekonomiye katkıda bulun' kampanyasını teşvik etmişti...

Yazın yürütülen başbakanlık yarışında enflasyon kontrol altına alınıncaya kadar vergilerde indirim yapmayacağını söyleyerek diğer adaylardan farklı bir çizgide duran Sunak, önde gelen eski kabine üyelerinin desteğini aldı.

Maliye Bakanlığı döneminde sağlık ve sosyal yardım bütçesini desteklemek amacıyla sosyal sigorta primlerini yükseltmiş, aynı zamanda prim ödeyecek asgari gelir sınırını artırmıştı.

Sunak lider seçilirse şu adımları atmayı vadetmişti:

Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra vergilerde indirime gitmek

Bir sonraki yasama yılının sonuna kadar gelir vergisini düşürmek

Kamu çalışanlarının ücret pazarlıklarını bağımsız bir kurula devretmek

2023 Nisan ayı itibariyle kurumlar vergisini yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkarmak

Savunma bütçesini mevcut GSYİH'nın yüzde 2'si düzeyinde sürdürmek

OXFORD'DA OKUDU, GARSONLUK YAPTI

1980 Southampton doğumlu Sunak'ın her ikisi de Hint kökenli olan anne ve babası İngiltere'ye Doğu Afrika'dan 1960'larda göçmüş. Son derece seçkin bir özel okul olan Winchester Koleji'ne giden Sunak, yaz tatillerinde garson olarak çalıştı.

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Daha sonra Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu. Lisansüstü yaptığı Stanford Üniversitesi'nde, dev bilişim şirket iInfosys'in kurucularından, Hint asıllı milyarder Narayana Murthy'nin kızı ve mirasçısı olan eşi Akshata Murthy ile tanıştı.

Bir süre Goldman Sachs şirketinde analist olarak çalışan Sunak daha sonra iki yüksek riskli yatırım fonunun kuruluşuna ortak oldu. Kişisel serveti en büyük Muhafazakar milletvekillerinden biri olduğu düşünülen Sunak, varlığı konusunda şimdiye kadar bir açıklama yapmadı.

2015 yılından bu yana Yorkshire bölgesindeki Richmond'dan Muhafazakar milletvekili olan Sunak, Theresa May hükümetinde bakan yardımcılığı yapmış, daha sonra Boris Johnson hükümetinde Hazine baş müsteşarlığına getirilmişti.

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Tıpkı Johnson hükümetinden istifa eden ama liderlik yarışına girmeyen eski Sağlık Bakanı Sajid Javid gibi Rishi Sunak da anne ve babasının göçmen olmasının, kendisinin ise İngiltere'de doğmuş olmasının önemli olduğunu söylüyor...

2020 yılı Şubat ayında Maliye bakanlığına getirilen Sunak, başlangıçta Boris Johnson'un sıkı bir destekçisiydi ama onun sonunu getiren ilk istifalardan birini gerçekleştirdi. İstifa mektubunda ekonomiye yaklaşımının Johnson'unkinden temel farklılıklar içerdiğini söyledi.

Brexit kampanyası sırasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını savunan Muhafazakarlar arasında yer aldı.

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O dönem kaleme aldığı bir yazıda İngiltere'nin, AB'den ayrılmakla daha özgür, daha adil ve daha gönençli bir ülke olacağı görüşünü savundu.

Brexit'i savunurken dile getirdiği bir başka sebep ise göçün sınırlandırılması ve "ülkenin kendi sınırlarını kontrol edebilmesi" imkanı idi.